Déconfinés par Macky…Sonko et Pastef changent de cible et attaquent

Le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne chôme pas. Ousmane Sonko et ses camarades savent faire parler d’eux. Depuis que les barrières de la Cité Keur Gorgui sont levées, ils ont changé de cibles. Pastef abandonne le «Macky» pour attaquer leurs nouveaux adversaires de l’opposition. Mais ce que le maire de Ziguinchor et ses partisans oublient, c’est que leurs nouvelles cibles risquent d’être leurs plus grands problèmes pour la présidentielle du 25 février 2024. Comme quoi, Pastef sait s’attirer des ennuis.

Après 53 jours de confinement forcé, Ousmane Sonko retrouve un semblant de liberté. Les barricades de la Cité Keur Gorgui ont mystérieusement disparu. Les forces de défense et de sécurité ont levé leur dispositif. En attendant de voir la suite, les patriotes peuvent passer voir leur PROS (Président Ousmane Sonko). Un soulagement pour les membres de Pastef qui n’ont pas pu libérer leur leader. Pour masquer leur défaite, ils ont repris la politique à leur manière. C’est-à-dire tirer sur toute personne qui est contre le chef de l’opposition radicale.

Pour l’instant, Pastef ignore le président Macky Sall. Sur les réseaux sociaux, Ousmane Sonko et ses camarades ont de nouvelles cibles. Les patriotes ne lâchent pas les autres candidats de l’opposition qui auraient trahi le maire de Ziguinchor. Une véritable campagne de déstabilisation est lancée contre Khalifa Ababacar Sall, son parti et Barthélémy Dias. Les patriotes ne manquent pas d’imagination pour s’en prendre à leurs anciens alliés. Aidé par une certaine presse, Pastef est en phase de réussir son coup d’Etat contre Khaf et Barth. Mais ces derniers ne sont pas du genre à se laisser piétiner.

Ce que Pastef ne digère toujours pas c’est que Khalifa Sall soit allé au dialogue. Cette «trahison» est une pilule qui ne passe pas chez les Sonko-boys. Et pourtant Barth assure que Sonko était au courant de tout le processus. D’ailleurs c’est cette participation au dialogue qui a permis à l’ancien maire de Dakar d’avoir la possibilité de pouvoir participer à la présidentielle de 2024. Si les conclusions sont appliquées, Khaf sera bel et bien candidat. Mais celà n’est pas du goût des patriotes qui risquent de voir Sonko rater la course présidentielle.

Khalifa Sall n’est pas la seule cible de Pastef. Karim Wade est aussi sur le viseur des patriotes. A leurs yeux, Wade-fils a toujours dealer sur le dos des sénégalais. Mais avec l’alliance Wallu-Yewwi, patriotes et libéraux étaient devenus des amis de circonstance. Une relation inceste qui aura duré le temps d’une rose. Le dialogue est aussi passé par là. Tout comme Khaf, l’ancien «ministre du ciel et de la terre» est en bonne position au moment où les chances de Sonko s’amoindrissent. Alors, Pastef a lâché ses «chiens d’attaques» contre le Parti Démocratique Sénégalais (PDS).

On se rappelle que lors du vote du projet de loi portant modification de la Constitution, les députés de Pastef et ceux de Wallu se sont lancés des piques. D’ailleurs, Mame Diarra Fam a bien recadré les hommes de Sonko lors de sa prise de parole. «Nous ne permettons pas que des gens venus de la dernière pluie envahissent l’espace politique et nous imposent un choix. Vous ne pouvez pas enterrer le PDS», a-t-elle lancé aux parlementaires de Pastef. Une réponse qui en dit long sur le fossé qui se creuse entre les deux partis qui, jadis, se sont alliés pour battre Benno Bokk Yakaar.

Mais ce nouveau front n’est pas sans danger pour Pastef. Son combat avec Macky Sall a affaibli ce parti. Ousmane Sonko est à un pas de la prison. Condamné dans les affaires Prodac et Sweet Beauté, ses chances pour être candidat baissent drastiquement de jour en jour. En s’attaquant à Khalifa, Barth et Karim, Pastef perd des alliés de taille. Ces leaders ont des bases politiques solides. Tout le contraire du maire de Ziguinchor qui se base sur une jeunesse qui n’est pas très élective. Alors s’embrouiller avec ses amis, c’est donner la chance à Macky Sall de le réduire à sa plus simple expression.

Alors Pastef doit jouer la carte de l’intelligence politique s’il veut survivre. Se mettre à dos tous les leaders ne fera que précipiter Ousmane Sonko à sa perte. Le maire de Ziguinchor est condamné à être un acteur principal du système pour sauver ce qui reste de son parti. Dans le cas contraire, il va payer cash ses bêtises de jeune écolier. La politique sénégalaise à des règles et normes que le PROS peine à assimiler.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru