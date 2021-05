Découverte macabre…Quatre (4) corps sans vie retrouvés à Ouakam

Le week-end a été macabre à Ouakam. Quatre (4) corps sans vie y ont été découverts. La première victime est une vieille dame âgée de 77 ans. La septuagénaire souffrirait de diabète, après avoir pris le diner avec sa famille, la vieille est allée se coucher pour ne plus de réveiller. Le corps sans vie a été découvert, puis acheminé à l’hôpital par les Sapeurs-pompiers.

Le deuxième décès, selon L’Observateur qui donne l’information, est un garçon âgé de 2 ans qui a chuté dans une fosse septique non couverte. Les faits ont eu lieu vendredi matin au quartier Cité Avion. Le jeune a échappé à la vigilance de sa maman. Son corps sans vie a été extrait et déposé à l’hôpital de Grand Yoff.

Toujours selon le journal, le samedi matin, un chauffeur de « taxi clando » a été découvert mort dans un véhicule immobilisé sur le trottoir à côté du marché de Ouakam. Alertés, les gendarmes et les Sapeurs-pompiers se sont déportés sur les lieux. Après constat, la dépouille a été déposée à la morgue de l’hôpital Le Dantec.

Le dernier est un homme d’origine cap-verdienne âgé de 58 ans. Il souffrait, selon ses proches d’une maladie. Après son retour d’hôpital, il s’est enfermé dans sa chambre où il sera retrouvé sans vie. La dépouille a été aussi déposée à la morgue de l’hôpital Le Dantec, informe la source.