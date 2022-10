Déficit de 45 000 enseignants : Le ministère de l’éducation dément

A travers un communiqué, le ministère de l’éducation nationale a démenti l’information selon laquelle il y a un déficit de quarante-cinq mille (45000) enseignants au Sénégal. Le ministère de l’Education nationale tient à dire à l’opinion nationale que l’information fausse et dénuée de tout fondement rationnel, n’émane pas de ses services.

« Pour rappel, ce déficit avait été enrayé en 2021 grâce à un recrutement spécial de cinq mille (5000) enseignants en sus de 3800 autres issus des concours de recrutement des élèves maîtres et des élèves professeurs. Par ailleurs il faut noter que le déficit en enseignants constitue un stock qui se renouvelle annuellement à cause des départs à la retraite, des cas de décès, des positions de disponibilité, de détachement, de mise en position de stage, des enseignants admis en commission santé etc », rapporte le communiqué.

« En conséquence, il faut relever que pour l’année scolaire 2022-2023, 1075 enseignants sont en attente d’affectation après leur formation, compte non tenu des retours de stage et des situations de déséquilibre créées par des surplus d’enseignants constatés dans des écoles et établissements ainsi que des heures dues non atteintes », ajoute le ministère de l’éducation nationale.

D’après ledit communiqué, la direction des ressources humaines au titre de l’année scolaire 2022-2023 a demandé pour autorisation de recrutement 5726 enseignants dont 2992 maîtres, 2525 professeurs et 209 inspecteurs.