Le TER ne pourra pas démarrer en avril…C’est une révélation de l’ambassadeur de France au Sénégal.

Face au Grand jury de la Rfm, l’ambassadeur de France à Dakar Philippe Lalliot a laissé entendre que « les entreprises françaises me disent qu’il ne peut y avoir une exploitation commerciale du train en avril, les gens verront celui-ci rouler mais il y a des réglages à faire pour le démarrage effectif et commercial». Le diplomate français qui dit, par la même occasion, ne pas comprendre le combat de Guy Marius Sagna et France dégage, a demandé le démarrage de la deuxième phase du TER qui doit relier Diamniadio et l’AIBD. Cela pour respecter un engagement du Sénégal pour les Jeux olympiques de 2022