Dembancane brûle : la peur, l’angoisse et l’anxiété règnent en maître

Dembancane brûle et pleure.

Les écoles, le crédit mutuel et le bureau de poste caillassés et vandalisés sont fermés jusqu’à nouvel ordre.

Traumatisés, les écoliers, les collégiens, les lycéens et les enseignants ont été délogés manu militari par une horde de jeunes de Dembancane soutenus par ceux des villages de Gandé, de Bokiladji, de Yacine Lackhé, de Thiagnaf, de Verma et de Mouderi venus imposer la terreur et l’insécurité aux populations.

Pourquoi donc cette furie, cette terreur et cette violence ressenties jusque dans les diasporas aussi choquées qu’inquiètes ?

Les populations et les diasporas attendent des autorités administratives et judiciaires toute la lumière sur ce drame à l’origine, selon plusieurs versions des faits et des circonstances de la mort du jeune Bouba Yaly qui serait imputable aux forces de défense et de sécurité venues spécialement pour l’interpeler pour détention et trafic de produits illicites.

Seule une autopsie dûment faite apporterait des réponses aux multiples questions que se posent la famille et les jeunes sur les causes réelles de la mort du jeune Bouba Yaly.

Aucune zone d’ombre ne doit envelopper cette affaire macabre véhiculée à très grande vitesse dans les réseaux sociaux.

Le retour rapide de la paix dans la commune de Dembancane est une exigence pour éviter une recrudescence des troubles.

Les blessés, le receveur principal du bureau de poste, le directeur du Crédit mutuel, les autorités communales, policières et académiques doivent porter plainte pour coups et blessures volontaires, dégradations d’édifices publics, association de malfaiteurs et organisation d’une manifestation non déclarée.

Quant aux administrations territoriales et judiciaires, elles doivent rechercher, trouver, juger et sanctionner les auteurs de ces troubles qui ont dépassé tout entendement.

Pour ne pas entraîner le mal aucun méfait ne doit être impuni et par conséquent force doit rester à la loi impersonnelle et d’application immédiate.

Les responsabilités sont à situer pour ne point compromettre l’avenir de l’éducation de nos enfants privés de cours cinq jours durant.

Les auteurs des scènes ou des actes de vandalisme seraient connus à Dembacané selon plusieurs déclarations faites en off.

Les forces de l’ordre et de sécurité, à ce jour, n’ont procédé à aucune arrestation à Dembacané faute de coopération des témoins oculaires.

Les représentants, les parents d’élèves, le corps enseignant, le maire, les associations des jeunes, les chefs traditionnels et religieux doivent tout mettre en œuvre pour la reprise effective des enseignements.

Toute tentative de couverture serait synonyme de complicité d’une entreprise malsaine aux conséquences psychologiques, sociales et économiques difficilement quantifiables.

Birahim Camara