Les académiciens à Sédhiou pour les journées scientifiques

Sédhiou accueille les académiciens

Les premières journées scientifiques de l’Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal ont démarré ce vendredi 24 novembre à Sédhiou.

Sous l’initiative du Pr. Balla Moussa Daffe, membre fondateur, les académiciens ont rencontré les enseignants et les élèves des lycées de la région du Pakao pour promouvoir la culture scientifique et susciter des vocations. A l’ouverture des travaux, le Président de l’académie, Dr Moctar Toure, s’est félicité de l’accueil des autorités et de l’enthousiasme des acteurs locaux de l’éducation. Il a souligné que sa compagnie va faire davantage dans la proximité pour montrer des modèles pour les apprenants et s’ouvrir à la société pour son développement.

Le Pr Balla Moussa Daffe, a retracé son parcours scolaire et universitaire pour inciter les élèves à s’intéresser aux sciences pour parvenir à réduire la domination écrasante des filières littéraires. L’inspecteur d’académie a abondé dans le même sens en soulignant la très grande faiblesse du nombre d’élèves dans les séries scientifiques dans les 4 lycées de la région.

Une convention de partenariat est signée entre la région de Sédhiou et l’académie nationale pour remédier à cette situation.

Des communications sur sciences et sociétés, l’utilité des mathématiques, le nombre PI, les lasers et la géologie ont été faites suivies d’échanges.

Du matériel scientifique et informatique a été offert aux lycées.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn