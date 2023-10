Sédhiou face à un déficit de 407 enseignants

Les nuages sont partout : cette année scolaire risque d’être plombée par le manque de personnel enseignant. Sédhiou, qui fait partie des zones de départ massif, a de sérieux soucis à se faire. Lors du renouvellement des instances de la Confédération nationale des travailleurs du Sénégal (Cnts), en fin septembre, les responsables syndicaux de la région de Sédhiou ont affiché leur inquiétude face à la pluralité des abris provisoires, le déficit d’enseignants, le manque de tables-bancs, la situation des enseignants décisionnaires. Ce tableau risque de compromettre le bon déroulement des enseignements-apprentissages.

Lors d’un entretien avec notre confrère Abdoulaye Diallo de la Rts Sédhiou, l’inspecteur d’Académie de Sédhiou, Papa Gorgui Ndiaye, a fait une cartographie de l’éducation dans la région. «Sur le plan du personnel, vous savez que Sédhiou fait partie des zones de départ, ce qui fait qu’à chaque mouvement de personnel, nous avons des enseignants qui nous quittent, ça a été le cas pour le dernier mouvement national. Je crois que pour le moyen-secondaire, il y a 95 départs, 95 professeurs ont quitté la région, contre seulement 19 arrivées, ce qui fait un gap à combler. A cela s’ajoutent les autres départs, les départs à la retraite, les cas de décès, également l’élargissement de la carte scolaire, 5 nouveaux collèges et deux classes de seconde, de nouveaux postes qui ont été créés, 30 au total. Ça demande du personnel. Ce qui fait que globalement pour le moyen-secondaire, nous avons besoin de 152 professeurs. Et pour l’élémentaire, les Ief ont exprimé un besoin de 205 maîtres en français et 55 en arabe», dit l’Ia de Sédhiou dans les colonnes du journal Le Quotidien.

Par ailleurs, Papa Gorgui Ndiaye s’est réjoui de la réduction des abris provisoires à travers les programmes de résorption mis en place par l’Etat et ses partenaires. Sans oublier l’implication des communautés. «La région de Sédhiou compte 866 établissements scolaires dont 230 écoles maternelles, 536 écoles élémentaires, 72 collèges, 25 lycées et 3 écoles de formation professionnelle. En termes de salles de classe, au total, la région compte 3739 salles de classe dont 673 abris provisoires pour l’élémentaire et le moyen-secondaire, ceci montre que le taux d’abris provisoires a diminué à 17, 98%», dit-il.

Dans le Balantacounda, plusieurs établissements sont à 90% en abri provisoire. Une situation que regrette Amadou Tidiane Diallo, représentant du Syndicat des professeurs du Sénégal du département de Goudomp : «Dans le département de Goudomp, on trouve des lycées qui sont à plus de 98% en abri provisoire. Le lycée de Tanaff est à plus de 98% en abri provisoire. Dans le lycée de Samine, nous trouvons encore des abris provisoires. A Goudomp commune aussi, nous avons des abris provisoires et le Cem de Mangacounda qui est à plus de 99% en abri provisoire.»

Cette situation de salles de classe de fortune se pose dans tous les trois départements de la région de Sédhiou, avec plus de 600 abris provisoires. A côté de cette difficulté, le départ massif des enseignants préoccupe les responsables syndicaux de la région de Sédhiou. La situation des enseignants décisionnaires et l’élection présidentielle risquent également de plomber l’année scolaire. C’est le souci du nouveau Secrétaire général régional de la Cnts de Sédhiou, Abdoulaye Diallo : «Pour ce qui est du secteur de l’éducation, il y a la lancinante question des décisionnaires…»