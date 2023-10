Kolda : L’inspection d’Académie cherche 729 enseignants

Les enseignements-apprentissages ont démarré depuis le 5 octobre dernier sur l’étendue de la région de Kolda. Un démarrage des cours à rythme inégal dans les différents établissements et écoles. Et cela à cause de l’insuffisance d’enseignants. L’inspection d’Aca­démie de Kolda est confrontée à un gap de 729 enseignants de tous niveaux et toutes options confondus. Du cycle fondamental à l’enseignement secondaire, il est noté un manque d’enseignants, selon l’inspection d’Académie.

Un nombre assez élevé qui est difficile à réduire. Mais déjà, les autorités administratives et académiques engagent le combat pour tenter de combler ce gap. A en croire l’inspecteur d’Académie, les premières solutions peuvent être le recrutement des chargés de cours. Ce sont des enseignants de l’élémentaire qu’il faut envoyer dans des collèges et lycées en fonction des disciplines où le nombre d’enseignants fait défaut. Samba Diakhaté souligne le manque d’enseignants en philosophie, en mathématiques et dans les langues.

Ajoutant qu’une autre solution pourrait être le redéploiement d’enseignants d’un établissement à un autre pour mieux systématiser la continuité des enseignements-apprentissages. Ce sont là des mesures locales, en attendant que le niveau central prenne à bras-le-corps cette question du manque d’enseignants à Kolda, devenue une zone de départ massif des professionnels. Face à cette épineuse question, l’inspection d’Aca­démie et la Gouvernance œuvrent pour fixer les enseignants dans cette partie du pays.

Selon Samba Diakhaté, dont les propos sont rapportés par Le Quotidien, il est urgent et important pour des zones comme Kolda de trouver des mécanismes d’accompagnement et de fixation des enseignants. Un argument renchéri par le Gouverneur Saër Ndaw qui parle de la mise en place de conditions nécessaires pour garder longtemps les enseignants à Kolda. D’ailleurs, ces autorités administratives et académiques pensent à l’implication des collectivités territoriales et des partenaires de l’éducation pour éviter des départs massifs d’enseignants. La question des abris provisoires évoquée, le nombre est aujourd’hui à 564, comparé aux huit cents il y a deux ans. C’est dire que l’Etat a fait des efforts dans le sens de la résorption de ces salles de classe.

L’autre difficulté reste l’insuffisance des tables-bancs qui, selon le Gouverneur de Kolda, sont un intrant positif pour la qualité des enseignements-apprentissages. A ce jour, l’Académie de Kolda cherche plus de deux mille tables-bancs dont seulement 500 pour les lycées. Le reste servira aux collèges et écoles élémentaires. Une difficulté due à l’accroissement rapide de la population scolaire.

Pour rappel, la région de Kolda compte plus de 848 écoles élémentaires, 86 collèges et 21 lycées. Malgré ces difficultés, l’Académie a enregistré de bons résultats aux examens de fin d’année scolaire. Pour l’année 2022/2023, un bon de trois points est enregistré au Cfee, 3, 5 au Bfem et 3, 5 au Baccalauréat général. Alors que le Baccalauréat technique a fait un bon de 16, 5 points.

A en croire l’inspecteur d’Académie, ces résultats sont le fruit d’un mouvement d’ensemble dans les efforts à accompagner l’école vers l’excellence. Et Samba Diakhaté de rappeler que dans le cadre de son partenariat avec le Conseil départemental de Kolda, le Projet de renforcement de l’enseignement des mathématiques et des sciences (Premas) a permis d’augmenter considérablement les résultats au baccalauréat dans les séries scientifiques où les mentions sont passées du simple au double.