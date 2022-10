Apres la démission de Babacar Gueye au poste de vice-président du parti des Libéraux démocrates / And Suxali », ses anciens camarades commencent à réagir. « On ne peut que regretter son départ. On a cheminé ensemble pendant assez longtemps dans le Pds, dans le mouvement And Suxali et on a même créé ensemble un parti. Par conséquent, quand il part, nous le regrettons », fait savoir l’ancien ministre de la justice sous le régime de Wade, Me Amadou Sall.