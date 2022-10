Une présidentielle compliquée pour Macky…des signes inquiétants

Présidentielle 2024…Macky sera battu. Le peuple signe la fin de son mandat

Macky Sall doit prendre les législatives 2022 comme un baromètre pour 2024 au cas où il s’entêterait à briguer un 3ème mandat illégal selon la Constitution qui stipule que « nul ne peut exercer deux mandats consécutifs ». Ainsi le peuple vient d’envoyer un signal fort à Macky en donnant une majorité refusant de lui donner une majorité absolue. Me Wade et ses alliés du Front de l’alternance (FAL, coalition d’une vingtaine de partis) avaient battu Abdou Diouf en 2000. Et Macky Sall à la tête de Benno Bokk Yakaar, le Rassemblement des forces du changement (une coalition d’une vingtaine de partis) avait battu Abdoulaye Wade en 2012. Et ces législatives sont un signal fort du peuple à Macky…

L’opposition lors de la campagne pour ces élections législatives de ce 31 juillet, s’est adressée aux électeurs avec pour principal thème, la troisième candidature du Président de la République en 2024. « Voter pour Benno Bokk Yaakaar (la coalition au pouvoir), c’est dire oui à une troisième candidature de Macky Sall ». Un discours porteur. Les Sénégalais ne veulent pas entendre d’une troisième candidature de Macky Sall. Ils avaient sanctionné Me Abdoulaye Wade en 2012 en votant massivement pour Macky Sall, parce qu’ils étaient contre sa troisième candidature. Ce qu’ils n’ont pas accepté pour Abdoulaye Wade en 2012, ils ne sauraient l’accepter pour Macky Sall.

Le Président de la République Macky Sall n’a jusqu’ici pas voulu clarifier le débat s’il va se présenter ou non à une troisième candidature en 2024. Préférant quand la question lui est posée de répondre par « ni oui, ni non ». Ce qui fait penser aux Sénégalais qu’il attend 2024 pour forcer et imposer sa candidature. Les Sénégalais ont décidé d’ores et déjà de lui barrer la route à une troisième candidature en 2024, en votant une bonne partie pour l’opposition lors de ces législatives. Et la défection de Mimi Touré des rangs de Benno lui retire sa majorité absolue même avec le ralliement de Pape Diop…

Benno Bokk Yaakaar obtient la majorité à l’issue de ces élections. Mais c’est une victoire très mitigée que l’opposition lui conteste d’ailleurs. En tout cas, le président Macky Sall peut prier le ciel d’avoir échappé à la déroute, mais il devra décrypter le message que vient de lui envoyer le peuple. Il va se faire humilier en 2024, s’il tente d’imposer sa candidature. Macky Sall n’a qu’un seul choix en ce moment : clarifier une bonne fois pour toutes devant les Sénégalais qu’il ne se présentera pas à l’élection présidentielle de 2024.

Ce n’est que de la sorte qu’il pourra terminer en toute sérénité son actuel mandat qui se termine en 2024. Après cette clarification, il lui sera même tout à fait loisible de choisir dans son camp, son candidat à sa propre succession. Le temps sera compté pour le candidat de choix de Macky Sall face à l’opposition qui a gagné beaucoup de terrains pendant ce temps. En effet, Ousmane Sonko, Khalifa Ababacar Sall, Karim Wade…ont pris une longueur d’avance sur le candidat du pouvoir à l’élection présidentielle de 2024, à cause des tergiversations de Macky Sall…

Le temps de faire ses adieux au peuple sénégalais a sonné pour le président Macky Sall. Il a jusqu’ici le temps de partir du pouvoir par la grande porte. Il en sortira grandi, d’autant qu’il aura laissé au peuple sénégalais un bilan fort appréciable. Macky Sall a réalisé beaucoup d’infrastructures durant son passage à la tête du pays. D’ailleurs, il serait fastidieux d’énumérer ici toutes ses réalisations durant ses deux mandats passés. Sans compter qu’en 2023, moins d’un an avant son départ à la tête de l’Exécutif, le pétrole et le gaz vont commencer à être exploités au Sénégal.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn