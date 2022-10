Amnistie des deux « K » : voici le plus grand perdant…et ce n’est pas Sonko

Karim Wade et Khalifa Sall semblent bien partis pour revenir dans le jeu politique pour « diminuer » Sonko. Ces deux leaders en disgrâce vont voir leur situation changer. Le président Macky Sall himself veut les amnistier. Lors du premier Conseil des ministres du nouveau gouvernement, il a instruit le ministre de la Justice, Ismaila Madior Fall, de trouver des solutions pour que des responsables politiques puissent bénéficier d’une amnistie ou toute autre solution juridique qui pourrait leur permettre de retrouver l’éligibilité. Cette stratégie pour bloquer Ousmane Sonko risque de retourner contre Khaf.

Entre Khalifa Sall et le leader du Parti des Patriotes du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) c’est devenu le « Mburok Soow ». Réunis au sein de la coalition Yewwi Askan Wi, ils ont réussi à nouer une véritable relation fraternelle. Mais cette union risque de voler en éclat avec le nouveau cap que prennent les choses. En effet, l’ancien maire de Dakar pourrait bénéficier des bonnes grâces de Macky Sall. Condamné dans l’affaire de la caisse d’avance, Khalifa va sûrement bénéficier d’une amnistie si Ismaïla Madior Fall applique les directives du chef de l’Etat. Khaf va ainsi recouvrer ses droits civiques. Et pourra peut-être participer aux prochaines élections.

Si Macky Sall agit ainsi, ce n’est pas par générosité. Pour beaucoup d’analystes, le président cherche à coincer Ousmane Sonko. Ces deux « intrus » pourront sûrement bloquer le maire de Ziguinchor. Mais Khalifa Sall ne s’en sortira indemne. Une candidature en 2024 mettra fin à ses relations avec Sonko. Le patriote en chef n’a pas sa langue dans sa poche. Si Khaf est candidat, qu’il s’attende à ce que Sonko lui rappelle les zones noires de son CV. Et il deviendra, par conséquent, un ennemi des patriotes qui ne vivent que pour leur Président Ousmane Sonko (PROS).

Politiquement, Khalifa Sall n’a plus les atouts nécessaires pour faire face à Sonko. Lorsqu’il a rejoint Yewwi, il a choisi de se ranger derrière le maire de Ziguinchor. Contrairement au Pds, qui n’a jamais rejoint le mouvement de Sonko, Khalifa Sall a préféré dissoudre Taxawou Senegal dans Pastef de Sonko. D’ailleurs, Khaf a complètement disparu derrière l’ombre de Sonko. Ce qui fait de lui un poids-plume sur l’échiquier politique. S’il tente de s’opposer à Sonko et ses Sonkolés, il risque de perdre le peu de soutien politique qui lui reste.

Cette erreur tactique, Khalifa Sall l’a bien compris. Mais le mal est déjà fait. Alors pour éviter de disparaître des radars, il s’accroche à Barthélémy Dias. L’actuel maire de Dakar est la bouée de sauvetage de Khaf. Raison pour laquelle il fait tout ce qu’il peut pour éviter que Dias fils ait le même destin que lui à la tête de la mairie de Dakar. Une mission qui n’est pas gagnée d’avance. Car Barth va voter Sonko si Khalifa n’est pas candidat en 2024. Et c’est Dias-fils lui-même qui l’avait dit sur le plateau de la télé qu’il accuse de rouler pour Macky Sall.

Face au problème Sonko, Khalifa pourrait prendre le risque de s’allier avec Macky. Mais ce serait peine perdue. Non seulement, Benno n’acceptera pas que Khaf soit leur candidat. Mais cette nouvelle alliance ne fera que confirmer les doutes de certains sénégalais vis-à-vis des véritables intentions qui animent Khalifa. Et si par chance Khaf se présente en 2024, le bloc Ousmane Sonko-Mimi Touré n’en fera qu’une bouchée. Il sera humilié dès les premières heures de ces élections. Alors, Khaf ferait mieux de rester derrière l’ombre de Sonko.

En tout cas une chose est sûre, Khalifa fera partie de la course pour la présidentielle. « Je serai candidat à la présidentielle de 2024 », avait-il déclaré lors d’un entretien avec Jeune Afrique. Mais à coup sûr, l’ancien maire de Dakar va perdre. Il n’a plus la force nécessaire pour faire cavalier seul. La notoriété de son mouvement ne dépasse plus Dakar. Et s’il roule avec un autre candidat que Sonko, il sera vu comme un traître aux yeux des patriotes. Alors oui ! Khalifa Sall sera l’un des plus grands perdants de cette amnistie…

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru