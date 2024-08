Départ de Régis Bogaert : Les explications de Aliou Cissé

Aliou Cissé s’est exprimé, ce vendredi en conférence de presse, sur le départ de son adjoint de toujours, Régis Bogaert. « Je tiens d’abord à exprimer toute ma gratitude à l’ensemble de l’équipe, la FSF, la DTN, le staff, les Sénégalais. Avec Régis, c’était une expérience enrichissante ces dernières années, avec des moments difficiles et bons. C’est un homme extraordinaire, son soutien a été là », a-t-il déclaré.

Aliou Cissé de poursuivre : « Pour Régis, j’ai a été critiqué ici et lui aussi. Ce poste de numéro 1 a toujours bougé entre les locaux et internationaux. En dix ans, on a tout entendu ici. Mais son départ a été un choix personnel. Je peux faire ce qu’il faut mais c’est une décision prise de sa part. 13 ans, ça date pas d’aujourd’hui. Son expérience, son vécu et sa connaissance du foot. Problèmes ? Rien ne se passe avec Regis et personne ne peut nous séparer mais il a décidé de partir on ne peut pas le retenir. Les problèmes, il y en a partout, mais dire que Régis et moi on s’est engueulé, ce n’est pas vrai. »