DER : Les interrogations de l’ACT sur la nomination de Sadio Mané

Communiqué de la jeunesse de l’ACT sur le fonctionnement de la DER / FJ

Créée par décret n° 2017 – 2123 du 15 novembre 2017, la Délégation générale à l’Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes a pour mission l’impulsion et la promotion de l’entreprenariat des femmes et des jeunes. La nomination récente de notre Icône national Sadio Mané en qualité d’ambassadeur de cet organisme conduit à s’interroger sur son rôle et ce qu’il pourrait être au service de la promotion de l’emploi des jeunes et de celle de notre économie globale. Si cette nomination vise à donner une nouvelle impulsion à la DER, c’est bien le signe que la mission de cette structure est loin d’être accomplie.

En effet, de 2017 à nos jours, les chiffres du chômage sont si terrifiants au Sénégal. Selon plusieurs économistes sénégalais, 300 000 nouveaux demandeurs d’emplois arrivent chaque année sur le marché de l’emploi dont seulement 26 000 parviennent à l’obtenir. La croissance ne crée pas d’emplois, car les investissements sont faits dans des secteurs qui ne créent pas d’emplois. Par conséquent, la politique d’emplois des jeunes est

devenue un échec. Ce qui est aggravé par le problème de l’émigration irrégulière, causant des centaines de morts dans l’océan atlantique. La question de l’insertion socio – professionnelle et de l’auto – employabilité des jeunes se pose avec acuité. L’actuel Premier ministre Ousmane Sonko indique aux marchands de se rapprocher de la DER / FJ pour se faire financer, cette méthode empruntée aux régimes précédents est inopportune. Plusieurs politiques ont été mises en place par les régimes précédents. Du financement des maîtrisards des sciences économiques en 1994, la politique d’ajustement structurel, à la Délégation d’Entreprenariat Rapide en passant par l’ANPEJ, toutes les méthodes se sont révélées infructueuses. A l’exception des montants décaissés puis alloués aux jeunes, aucun régime n’a pu atteindre les résultats escomptés. Il faut un changement de paradigme.

Par ailleurs, la nomination de Sadio Mané comme nouvel ambassadeur de la DER / FJ, qui s’engage désormais à promouvoir ses actions, à mobiliser des ressources supplémentaires et à inspirer les bénéficiaires de ce programme, doit susciter espoir envers les jeunes pour entreprendre. La jeunesse de l’Alliance pour la Citoyenneté et le Travail (ACT), ancrée dans ses valeurs d’éthique et de travail, réclame à cette structure rattachée au Secrétariat général de la Présidence de la République de favoriser davantage la transparence, l’équité et l’égalité dans le cadre de l’accompagnement et

l’appui de son nouvel ambassadeur. Nous, jeunes de l’ACT, exigeons une évaluation de tous les programmes dédiés aux jeunes. C’est en fonction de cet audit que le régime actuel pourra trouver une solution optimale avant de se lancer dans ce système de financement des jeunes. Il faut éviter des programmes à connotation politique ou politique politicienne.

La réorientation de la formation des jeunes dans les secteurs prioritaires de base, notamment l’agriculture, la pêche, l’élevage et surtout l’artisanat serait trop bénéfique. Ces secteurs sont de grands pourvoyeurs d’emplois. Aucun de ces gouvernements successifs n’a eu à mettre en place une politique économique planifiée dans les secteurs les plus importants pour développer notre pays, c’est – à – dire le secteur primaire et ses sous – secteurs. La relance du secteur secondaire industriel en substitution aux importations pourrait absorber une bonne partie des jeunes. Nous constatons une absence d’anticipation sur la formation des jeunes dans les futurs emplois du pétrole et du gaz au moment où l’exploitation pétrolière a déjà démarré au Sénégal. Nous proposons un accompagnement sincère et une assistance technique des porteurs de projets, ainsi que le renforcement des capacités techniques et managériales des futurs bénéficiaires de financements de la DER / FJ. L’encadrement et le suivi – évaluation de ces projets financés sont vivement souhaités.

Cette nomination, pour nous, doit marquer un nouveau chapitre dans l’histoire de la DER / FJ,

visant à renforcer l’inclusion sociale et à encourager l’entreprenariat chez les jeunes à

travers l’exemple vivant de Sadio Mané. Chose qui permettra de lutter de manière

efficace contre le chômage au Sénégal et de faciliter le développement communautaire. Il ne faut pas que les mêmes erreurs se répètent.

Fait à Dakar le 04 juillet 2024