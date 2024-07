L’UNIS propose au gouvernement d’engager un effort national…pour le changement

L’UNIS propose au gouvernement d’engager un Effort National de lancement du changement.

Le changement doit devenir populaire, porté par tous les acteurs du pays et sans exclusion. Il doit susciter un soutien national, une mobilisation forte et un effort déterminé du régime. Il doit mettre en marche les énergies de tous les jeunes qui veulent travailler pour leur pays. Il doit écraser les systèmes et pratiques qui détournent les ressources publiques à travers des faveurs de rente, prix, surfacturation et enrichissements illicites par complicité, collusion, concussion et corruption.

Puisque les conditions de vie de populations se dégradent sans s’améliorer depuis 20 ans, en sens inverse des budgets publics tirés des revenus des contribuables, il faut aussi que cela soit clair que les sénégalais soutiennent la nécessité de tuer définitivement le système de prédation publique et les régimes de privilèges coûteux qui sont des surcoûts pour le peuple. L’amélioration des conditions de vie des agents de l’Etat et de leur fonctionnement global ne peut se faire au détriment des populations qui doivent supporter tous leurs privilèges indus, aussi bien par le fait des régimes précédents que ceux qui seront pris par le nouveau régime.

Dans ce sens, l’UNIS propose de lancer le Grand Effort National pour l’Emploi et l’Intégrité.

En premier lieu, il faut baisser les prix à la pompe pour le gasoil et l’essence dont un peu moins de la moitié de leur prix est constituée de taxes qui vont dans les caisses de l’Etat. Cette baisse aura un effet de soulagement sur tous les segments de la population, les transporteurs, les particuliers, les industriels et les commerçants. L’essence coûte trop cher. Il n’est pas normal que l’Etat encaisse la moitié du prix de chaque litre d’essence. C’est trop. L’UNIS propose à l’Etat du Sénégal de laisser les maires faire leur travail de désencombrement et de construction de nouveaux marchés. Les maires peuvent confier au secteur privé la construction d’infrastructures commerciales pour moderniser le commerce et les marchés afin de disposer d’une capacité d’accueil qui va favoriser les activités économiques locales, procurer de l’emploi et préserver l’ordre public Le gouvernement doit plutôt profiter de la demande de travail des jeunes pour lancer l’identification, l’audition et l’évaluation de profils des jeunes sénégalais prêts à s’engager dans un méga projet national dans lequel ils seront intégrés à hauteur de 200 0000 à 300 000 en effectifs avec 75 000 FCFA/mois pendant 12 mois au moins, pour être déployés dans les grands travaux publics d’aménagement d’une grande zone d’éclosion économique et sociale qui deviendra leur bassin économique, et dont ils auront la mission de construire le futur à travers des projets agricoles et logements. Cette nouvelle zone économique sera spéciale. Elle aura pour objectif d’édifier 2 millions de logements et des serres agricoles modernes sur un horizon à long terme.

D’autres jeunes seront déployés vers des activités de rénovation et extension des chemins de fer, remises en état d’exploitations agricoles, construction de pipelines, remise en état d’infrastructures publiques, etc.

A travers ce méga projet d’effort national Emploi et Intégrité, il s’agit de mettre massivement en mouvement de travail productif tous les jeunes qui veulent travailler sans attendre les résultats de futures stratégies de création d’emplois du secteur privé. Chaque jeune recevra ensuite un titre foncier de 200 m2 à la fin de son premier déploiement et sera éligible à d’autres opportunités de travailler pour le pays. Ce sera un transit pour certains et un début pour d’autres, avec l’avantage d’être utile, de se former et d’accéder à des expériences de travail à l’intérieur du pays tout en disposant de quoi soutenir ses charges de base.

Cet effort national produira des revenus, des richesses et développera des infrastructures. En sus des leviers de financement publics classiques pour le lancer, il sera soutenu par les résultats d’une grande campagne de lutte nationale contre le gaspillage et les économies en résulteront. En effet, le Sénégal perd plus de 500 milliards/an du fait des surfacturations et détournements. Il faut donc dès maintenant lancer dans le cadre de ce grand effort national, une campagne de lutte contre les détournements et surfacturations qui coûtent entre 23% et 25% des ressources budgétaires annuelles à l’Etat du Sénégal.

Il faut attaquer et tuer définitivement le système de prédation qui nous coûte 25% du budget annuel, équivalent au total à la dette de l’Etat à 14000 milliards FCFA. Ces détournements s’élèvent en moyenne à 560 milliards par an, soit plus de 12 300 milliards FCFA entre 2000 et 2022. Il faut donc auditer de manière complète tout ce système de haut vol public criminel récurrent et organisé pour comprendre comment des détournements publics aussi importants ne sont ni détectés, ni traçables par tous les services de gestion réguliers et corps de contrôle de l’Etat du Sénégal.

Si cette hémorragie persiste, nous ne réussirons pas le développement économique. Il faut arrêter cette hémorragie, en faisant le sacrifice d’attaquer sans pitié ni gêne ou retenue, détruire cette gangrène et écraser toutes les sangsues sur le dos du peuple. Ils sont des ennemis de la nation. Si les autorités actuelles sont incapables de les détruire ou ont peur de les attaquer ou évitent de le faire par convenance politique, elles échoueront leur mandat de changement et pourront être considérées comme des complices coupables de trahison à toute la nation. Les corps de contrôle sont autonomes et ont la légalité d’engager toute enquête pertinente. Leurs inspecteurs doivent prendre des risques pour mériter leurs grands salaires ou disparaître afin qu’on les remplace par d’autres plus volontaires combattant pour la nation. Ils ne doivent pas attendre le président. La lutte contre la corruption et les détournements publics est une forme de guerre sainte.

En second lieu, il faut supprimer tous les régimes de privilèges financiers indus et injustes dans les tous les départements ministériels, sociétés nationales, établissements publics, agences, régies financières, programmes et projets sur financements externe ou interne qui s’octroient des faveurs salariales et avantages divers, de manière déséquilibrée, insupportables pour les maigres moyens des sénégalais et injustes par rapport aux autres structures, services publics de l’Etat, collègues, corps et fonctions d’égale dignité publique. Ces faveurs et traitements différentiels n’ont pas prouvé leur efficacité ni changé en mieux la gestion du pays, ni réussi son développement malgré leur application depuis 20 ans. Il faut les annuler et égaliser les traitements sur une base d’équité rationnelle et non de privilèges.

De surcroit, l’argent facile tue l’économie juste et réelle. Tous ces avantages exagérés qui ne font pas avancer l’économie réelle, les détournements publics, les enrichissements illicites, les rentes de positions, contribuent comme les activités de vente de drogue à l’augmentation générale des prix aux consommateurs en donnant l’impression d’une abondance d’argent, alors qu’elle est le fait d’un petit nombre.

Ceux qui refuseront de se plier à ce nouvel ordre de l’équité et de l’intégrité publique auront le droit de quitter la fonction publique pour le privé ou d’aller contester face aux tribunaux.

Il faut aussi auditer tous les secteurs, filières et intermédiaires des produits consommés par les sénégalais afin d’identifier et supprimer tous les systèmes de manipulation, contrôle et d’ententes de prix qui se font aux dépens des consommateurs et des règles sacro saintes de la concurrence et ne pas hésiter à amender lourdement, suspendre ou enfermer les propriétaires des sociétés qui ont développé ces régimes de rente usuriers, illégaux et nocifs. Le récent lancement de la production pétrolière doit aussi engager le gouvernement et le secteur privé national à capter la grande part des revenus dans le contenu local. Il faut définir de nouvelles obligations légales qui capteront progressivement tout le contenu local, incluant le raffinage. La SAR doit raffiner tout notre pétrole, incluant la partie revenant aux partenaires qui pourront cependant participer au renforcement de nos infrastructures et technologies de raffinage et liquéfaction de gaz dans le cadre d’accords et bénéfices mutuels.

Il faut capter le contenu local dont le volume économique et financier est plus important que les redevances versées à l’Etat. Sur ce volet, il faut aussi un soutien populaire et de la détermination des nouvelles autorités pour imposer ces nouvelles règles. L’effort national devra aussi être compris par ces multinationales comme les concernant. Elles doivent accepter de faire des sacrifices pour le développement de notre pays. En acceptant de venir au Sénégal, elles doivent accepter de porter le changement avec nous et non considérer qu’elles ne sont pas concernées par la volonté nationale.

Le développement et le changement nécessitent une dynamique forte et un tempo. Sans cette impulsion forte, générale et populaire, pour ne pas dire radicale et révolutionnaire, les pas timides et sans impact réel et définitif sur les grands problèmes du pays, finiront pas être annulés, ensevelis. Il faut être volontaire, fort et unis.