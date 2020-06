Derek Chauvin envoyé dans la prison la plus sûre des USA pour ne pas être assassiné

Le policier congédié de Minneapolis, Derek Chauvin, a été transféré dans l’une des prisons les plus sûres des États-Unis dimanche soir pour s’assurer qu’il ne sera pas assassiné derrière les barreaux, DailyMail.com peut exclusivement le révéler.

Dans un geste très inhabituel, Chauvin, qui fait face à une accusation de meurtre dans la mort de George Floyd, a été transféré dimanche soir à la prison d’Oak Park Heights – le seul établissement à sécurité maximale de niveau cinq du Minnesota.

Il était auparavant au centre de détention pour adultes du comté de Ramsey où il était sous surveillance, avant d’être transféré à la prison du comté de Hennepin en raison de préoccupations liées à COVID-19, mais a ensuite été transféré à la prison de haute sécurité.

Le ministère des Services correctionnels du Minnesota (DOC) a déclaré à DailyMail.com que Chauvin avait été transféré en prison et placé en «isolement administratif» – l’isolement cellulaire – après un plaidoyer du shérif du comté de Hennepin.

La prison de 407 détenus se vante de n’avoir jamais échappé et est également considérée comme l’une des plus sûres du pays, n’ayant eu qu’un seul homicide dans son histoire. Situé à la frontière du Wisconsin, entre les villes de Bayport et Stillwater, il accepte certains des détenus les plus détestés et les plus à risque d’Amérique.

Chauvin devait comparaître devant le tribunal lundi, mais avec Minneapolis toujours saisi par des troubles, l’apparence a été repoussée jusqu’au 8 juin.