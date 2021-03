Affaire Adji Sarr : des « 100% Sonko » blâment le leader du Pastef

Les membres du Pastef (Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité) commencent à faire la part des choses et accusent leur leader Sonko d’avoir fauté dans l’affaire Adji Sarr.

Ousmane Sonko ne peut pas dire qu’il a carte blanche au Pastef. Les membres de son Parti dépassionnent le débat et entrevoient la réalité des faits. Pour eux, Sonko a fait une grosse erreur et qu’il est temps pour lui de reconnaître sa faute et de laisser Macky tranquille.

Voici la vidéo prise sur facebook…