« La grande offensive pour le retour de Karim Wade » est lancée

La fédération départementale PDS de Kolda est plus que déterminée à exiger le retour au bercail immédiat de Wade fils. Elle vient de lancer « la grande offensive pour le retour de Karim Wade » lors d’une assemblée de la fédé des « bleus » qui a réuni les délégations des 15 collectivités territoriales du département ce samedi 27 mars dans la capitale du Fouladou.

Selon le secrétaire général des libéraux du département de Kolda, « cette offensive va démarrer par une plainte contre l’Etat du Sénégal pour avoir abusé de la liberté de Karim Meissa wade ».

En effet, précise Ndiogou Dème, « il a été condamné arbitrairement à 6 ans de prison. Aujourd’hui, il a purgé sa peine et l’Etat du Sénégal continue à l’incarcérer ». Au-delà de la condamnation de 6 ans, « Karim Wade a fait deux ans supplémentaires ». « Ce qui fait 8 ans soit 3 ans passés à Reubeuss et 5 ans en déportation. C’est trop », a-t-il pesté toutes griffes dehors. Et, « si on ne se lève pas pour mener le combat, son séjour risque de se poursuivre encore ». Car, dit-il, « c’est lui seul qui fait peur au régime actuel ».

Aujourd’hui, « les militants et sympathisants du PDS ont besoin de lui au Sénégal pour qu’il puisse les rassurer par sa présence », a conclu M Dème.

