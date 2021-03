Sénégal : Karim Wade soutenu par de…puissants groupes

C’est le temps des crapauds mais aussi des crapules au Sénégal. Ayant profité de la politisation faite dans une affaire privée et qui est de mœurs, opposant un responsable politique nommé Ousmane Ousmane Sonko et une fille vraiment sortie de l’anonymat appelée Adji Sarr, des Sénégalais sont sortis dans la rue pour exprimer tous leurs mécontentements. Les Sénégalais ne font qu’exprimer tous leurs désaccords face à cette affaire par rapport à l’injustice d’un système, à l’impunité, l’arrogance qu’ils n’ont cessé de subir.

Et pendant que le peuple Sénégalais se bat pour se départir de toutes formes de dépendance vis-à-vis de son système de mal gouvernance, de ses hommes politiques véreux mais aussi de la tutelle coloniale, un fils du Sénégal, et pas n’importe lequel, se bat lui, pour gonfler les rangs de son parti en vue de la présidentielle de…2024.

Fortune : Karim Wade bénéficie-t-il de financements obscurs ?

Tenez Karim Wade restant plongé dans son silence en exil au Qatar où il se trouve depuis qu’il bénéficie d’une grâce présidentielle, mais étant toujours sous la condamnation par la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI) à payer à l’Etat du Sénégal une amende de 138 milliards de FCFA, se permet de se signaler à l’attention de tout le pays, en envoyant seize (16) véhicules resplendissants neufs au Parti démocratique sénégalais (PDS) pour les besoins de ses tournées nationales.

Qui se cache véritablement derrière Karim Wade ?

Après plusieurs interrogations et investigations sur l’origine réelle de la fortune soudaine de Karim Wade, des sources ont bien voulu éclairer notre lanterne en balançant des informations explosives sur le fils de l’ancien Président de la République Me Abdoulaye Wade et ceux qui se cachent derrière lui.

Selon une source établie à Doha et qui serait dans le cercle d’un ancien candidat dont la candidature à la présidentielle de 2012 a été rejetée, Karim Wade serait financé par de grands groupes pétroliers qui miseraient sur lui pour la présidentielle de 2024. Ainsi le fils de Me Abdoulaye Wade aurait à sa disposition une fortune colossale pour briguer la présidence du Sénégal…Les 16 voitures du PDS ne sont qu’une goutte d’eau de l’immensité de la fortune financière de Karim Wade.

La rédaction de Xibaaru