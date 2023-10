Des biens du Président Senghor vendus aux enchères…en Normandie

Des biens appartenant au Président Léopold Senghor et à son épouse, Colette, seront vendus aux enchères samedi prochain en Normandie, en France. L’opération est prévue dans l’après-midi à l’Hôtel des ventes de Caen. Deux cents lots seront proposés aux plus offrants, d’après le site d’information Ouest-France, repris par L’Observateur.

«Il y en aura pour tous les goûts et toutes les bourses», incite la commissaire-priseur, Solène Lainé. Qui souligne «qu’il s’agit de la suite de la Collection Senghor, avec notamment des cadeaux diplomatiques». Avant d’ajouter : «C’est extrêmement intéressant ; il est rare de voir ces objets en vente aux enchères». Au rayon des décorations, adressées à «Senghor l’homme politique», la vente aux enchères concerne celles de la Finlande, de l’Égypte, de l’Espagne et de l’Arabie saoudite.

Ouest-France rapporte que le lot 45 de la vente devrait attirer davantage les convoitises. «Il s’agit du très important collier de l’Ordre du Nil. D’après les estimations, le prix de départ est fixé entre 10 000 et 15 000 euros (environ 6,5 et 10 millions F CFA)», calcule L’Observateur. La pièce, souligne le journal, est en or 18 carats et comporte, notamment, trois symboles de l’Égypte antique : la protection du pays contre les maux, la prospérité apportée par le Nil et le Bien.

À côté des décorations, il y a les bijoux et des pièces d’or dont la valeur oscille entre 5000 et 7500 euros (3,2 et 4,8 millions F CFA) l’unité. «Tous les lots, hormis les pièces d’or, seront exposés vendredi de 17 heures à 20 heures et samedi de 10 heures à 12 heures», annonce L’Observateur, citant Ouest-France.

Ce n’est pas la première fois que des objets appartenant au premier couple présidentiel du Sénégal sont vendus aux enchères à Caen. Une première opération a eu lieu en janvier 2021. Elle a été marquée par la cession d’un tableau de Pierre Soulages ayant appartenu à Léopold Senghor, pour la coquette somme de 1,5 million d’euros (près d’un milliard F CFA).