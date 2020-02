Des Casamançais écrivent à l’homme de paix…Robert Sagna

«Ugubénal*». Lettre à « Anifanawu ololi », Robert Sagna

Plus de 3O ans de belligérance, c’est une génération pratiquement qui aura ainsi vécu avec, dans et sous le conflit en Casamance. Et vous Robert Sagna, vous êtes avec la crise, toujours en opposition des méthodes belliqueuses et un apôtre de celles qui sont pacifiques.

Nous aimons à reconnaître votre revendication de n’intervenir que comme facilitateur. Nonobstant ce, acceptez que pour nous, votre proximité avec le Président Macky Sall ne sache se limiter à la seule facilitation, ni conséquemment la seule chose sur laquelle vous ayez à être utile pour la paix en Casamance. Car vous le dites vous-même, « ce n’est pas d’aujourd’hui que vous avez accédé » aux différentes composantes de la rébellion. Sauf que le conflit a duré beaucoup trop, et l’espoir long au point d’inciter les tentatives de désespoir qui nous divisent. C’est là où désormais vous, Robert Sagna, devenez notre « Anifanawu » qui donne le courage de croire au principe de : « Oussoforal ». Vous symboliserez désormais la force de l’honnête sage qui, quelle que soit l’adversité, nous balisera les sentiers de la paix en Casamance!

Ainsi, vous souteniez récemment que,

« Ceux qui ont été arrêtés aujourd’hui qui sont sous le coup de la loi, ont-ils été véritablement les acteurs ? Mais ils sont soupçonnés d’être davantage […] des complices du drame qui s’est produit. Mais comme vous savez dans notre législation, que vous soyez coupable ou que vous soyez complice, la loi vous met sous le même tableau. Par conséquent, aujourd’hui, ils sont sous le coup de la justice et on attend de savoir le verdict qui sera prononcé par le juge puisqu’ils sont en détention provisoire. » (Interview avec M. Touré de Kewoulo)

Cher Robert Sagna,

» Anifanawu, malégen, ugubénal élobayi » et gardons en mémoire l’issue des procès de 1983 ? Naguère, l’idéal de justice qui fut alors privilégié n’avait malheureusement pas su s’adapter à la situation casamançaise. Elle se manifesta par la répression au lieu d’instaurer des relations pacifiques, malgré les appels à la retenue d’éminents juristes de cette même justice. En cherchant à sanctionner ce qui s’entendait comme violation des règles de l’État-nation, la justice tomba dans le piège de la violence étatique, laquelle engendra cette rébellion armée que renseignait une idéologie indépendantiste de lutte contre toutes les formes d’oppressions en Casamance. Les conséquences d’une justice des années 1980 qui n’a pas su assurer la paix sont là avec la tuerie de la forêt du Bayotte en 2018.

Or, nous voici en 2020 et on n’a toujours pas retrouvé les (présumés) coupables ! Ce sont de pauvres citoyens sénégalais, de paisibles Casamançais qui seraient « davantage soupçonnés complices » qui paient le crime commis par d’introuvables criminels « davantage présumés coupables ». Les Casamançais doivent-ils se résigner à attendre une justice qui marche au rythme du soupçon criminel et par voie d’insinuation complice ? Faut-il les mener dans un fatalisme qui en appelle à « Yalla » (Dieu) et/ou aux « Boekins » (autels des ancêtres) ?

Cher Robert Sagna,

«Anifanawu»,

La réponse à ces questions est une requête sous forme de lettre ouverte à vous adressée par nous les signataires.

Parce que vous avez appelé à faire confiance en la justice, parce que nous nous fions en votre sagesse ; ce malgré notre sentiment que cette justice, dans tous ses actes officiels comme officieux, fait vraisemblablement dans l’abstraction du temps qui passe. Se complairait-elle d’avoir ravi la liberté à des gens soupçonnés d’être des complices d’un crime dont nul ne connait les vrais auteurs, prisonniers pour qui d’ailleurs, la seule qualité de « complices de présumés coupables » appelait à respecter leur présomption d’innocence ?

«Anifanawu»,

En toutes choses, aujourd’hui surtout, c’est la sagesse de votre proximité avec les Casamançais qui vous rend fort, contre les autres et contre vous-même. Vous n’avez aucunement cherché à vivre dans l’isolement, ainsi tous les Casamançais peuvent prétendre vous connaitre parce que jamais vous ne mépriserez leur reconnaissance : « Robert ololi ». Ancré dans votre tradition ajamaat qui ne sécrète que des valeurs d’égalité et d’équité, de vérité et de justice, vous serez toujours immunisé contre cette manière cruelle de ternir la réputation, de nier la sincérité des actions des enfants de la Casamance régulièrement assimilées à des desseins coupables.

C’est pourquoi informé que vous êtes du dilemme de tous les filles et fils de la Casamance, nous vous demandons d’intercéder auprès de SEM Macky Sall, Le Président de la République du Sénégal nos doléances pour intervenir en faveur des « détenus provisoires » qui sans procès pour soupçon de complicité avec des criminels introuvables mériteraient une « liberté provisoire ».

Les Signataires

« Nota bene: Pour des questions de prudence, votre OUI nous suffit pour nos statistiques, mais votre nom ne sera jamais divulgué ».

La liste est nominative – par exception – de quelques signataires qui ont préalablement donné leur aval, nous avons tenu à rendre public que ces noms qui serviront à titre de signataires – initiateurs de cette démarche qui se veut intellectuelle et humaniste.

BASSENE, Pape Chérif Bertrand Akandijack

BADJI, Assane

NDAO, Abdou

BOYE, Doudou

GUEYE, Mohamed F.Y.

* Ugubénal (ougoubénal) : protégeons! – Anifanawu ololi: notre aîné/sage – Anifanawu, malégen, ugubénal élobayi: oui à notre aîné, nous devons aborder cette question avec sagesse – Ussoforal: dans l’unité