Des jeunes du PDS exigent la dissolution du bureau de l’UJTL

Résolution pour la dissolution du BEN (Bureau Exécutif National) de l’UJTL

Considérant que le SGN du PDS Maître Abdoulaye Wade avait signé une circulaire en date du 16 Aout 2022 pour la reprise immédiate des opérations de placement et de vente des cartes ainsi que les opérations de renouvellement des structures dans toutes les sections et fédérations du Parti ;

Considérant que la même circulaire instruit le Président de la Commission nationale de vente des cartes et de renouvellement des structures de procéder aux renouvellements des instances de l’Union des Jeunesses Travaillistes Libérales (UJTL), de procéder à la mise en place effective des CLC et des CLF, et de veiller au parachèvement des opérations de placement et de vente des cartes de membre du Mouvement des Elèves et Etudiants Libéraux (MEEL);

Considérant qu’il faut impérativement être un militant de base reconnu par les responsables du Parti pour être un membre du BEN;

Considérant que Franck Daddy Diatta a parachuté sans aucune consultation une jeune fille comme Présidente de la Commission féminine de l’UJTL alors qu’elle n’a jamais milité dans cette instance. Or, il faut d’abord être Présidente de section féminine dans son CLC ou CLF pour être nommée à ce poste;

Considérant que cette jeune fille n’a jamais été capable d’organiser ne serait–ce qu’une seule activité en tant que Présidente de la Commission féminine du MEEL depuis trois ans ;

Considérant qu’il est inimaginable que quelqu’un qui est incapable de diriger la jeunesse féminine estudiantine soit à la hauteur des attentes d’un poste aussi politique et stratégique que la présidence de la jeunesse féminine de l’UJTL;

Considérant que ce poste demande une exceptionnelle capacité de mobilisation alors que la jeune fille n’a jamais fait intégrer même un seul membre convaincu depuis sa venue dans ce Parti;

Considérant que le Secrétaire national de l’UJTL Franck Daddy Diatta a pris l’option de diviser la jeunesse, de transformer la structure en un cadre de copinage, de mettre dans le

BEN ses amis qui n’ont jamais milité dans le PDS au détriment des jeunes qui se battent à la base,

Considérant que Franck Daddy Diatta a visiblement décidé de semer le désordre et de saboter le Parti pour des intentions inavouées.

Il est résolu que la jeunesse féminine authentique de l’UJTL :

1) S’engage en sentinelle pour sécuriser cette instance jeune qui est le fer de lance du Parti ;

2) S’oppose au choix du Secrétaire national de l’UJTL d’imposer une Présidente impopulaire qui viendra semer le chaos au sein de la commission féminine;

3) S’engage à combattre cette décision illégale, illégitime, et qui n’est basée que sur le copinage;

4) S’engage pour la dissolution immédiate de ce bureau clandestin qui n’a jamais fait l’objet de publication;

5) S’engage à passer à la vitesse supérieure si le Parti n’arrête pas les dérives de Franck Daddy Diatta qui semble détenir l’agenda de nos adversaires pour diviser la jeunesse qui doit porter Karim Meissa Wade à la tête de la magistrature suprême.

Points d’attention: Cette présente résolution a été déposée sur la table du Secrétaire général national Maître Abdoulaye Wade ainsi que celle du Secrétaire général adjoint chargé de l’organisation, de la modernisation et de l’élaboration des stratégies politiques, Karim Meissa Wade.

Il faut aussi noter que tous les responsables de structures ont été ampliataires.

Il s’agit de :

Saliou Dieng, Secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien ;

Doudou Wade, Secrétaire général national chargé des conflits;

Mamadou Lamine Thiam, Président du Groupe Parlementaire liberté, démocratie et changement;

Abdoulaye Racine Kane, Trésorier du Parti ;

Woré Sarr, Secrétaire nationale chargée des femmes ;

Nafissatou Diallo, Secrétaire nationale chargée de la communication;

Lamine Ba, Président de la Fédération nationale des cadres libéraux;

Dip Thiaré, Permanent du PDS.

Fait à Dakar, le 05 avril 2023