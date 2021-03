Des jeunes islamistes dénoncent l’utilisation du Coran dans les débats politiques

Monsieur / Madame,

Le Président Fondateur du Mouvement Jeunesse Islamique International (ABRAR) dénonce avec vigueur et sonne l’alerte suite aux sorties récentes de politiciens qui s’offrent le luxe de jurer sur le Coran dans des débats politiques.

En outre, l’outrage du Coran se mondialise et se déroule selon des plans ourdis par les détracteurs de l’Islam, les provocations contre l’Islam et les musulmans se poursuivent sans relâche dans ce pays le Sénégal alors qu’il compte plus de 94% de musulmans.

Ensuite, L’islam au Sénégal est dit confrérique du fait de la puissance des voies confrériques dont la Qâdiriyya, la Tijâniyya, la Murîdiyya (mouridisme) et la Layèniyya, qui rassemblent une part importante des musulmans du pays dont le Coran et l’amour du prophète sont les traits-d’ union.

Le Chérif Mouhamadou Lamine AIDARA charge sans ambages les politiciens qui s’adonnent à de telles pratiques. « Les politiciens ne doivent pas se permettre d’utiliser le Coran dans des endroits sans s’assurer que les personnes sur place sont exemptes de toute impureté, qu’elles soient majeures ou mineures avant de tenir le coran en main. »

Non sans évoquer le risque de dérives que pourrait conduire cette nouvelle façon de faire de la classe politique, il rappelle que la validité du serment ne requiert pas qu’on mette sa main sur le Coran ou qu’on prononce le serment trois fois. Si on jurait sur le nom d’Allah une seule fois sans mettre sa main sur le Coran cela suffirait. « Les politiciens constituent une minorité au Sénégal. En lieu et place d’amener le saint Coran sur les plateaux, ils devraient plutôt établir un projet de société pour le développement du pays».

Le Chérif Mouhamadou Lamine AIDARA souhaite que tous les fils du pays soient « des hommes de pardon du vrai pardon » qui œuvrent pour le meilleur du Sénégal, les Sénégalais doivent unir leurs efforts pour trouver une solution adéquate aux difficultés que traverse le pays.

Pour terminer, le Chérif Mouhamadou Lamine AIDARA fait appel aux forces vives de la Nation (chefs coutumiers, chefs religieux, femmes dirigeantes, jeunes et leaders d’opinion etc…) à travailler ensemble afin que la paix s’installe de façon définitive dans notre pays.

Le Président

Chérif Mouhamadou Lamine AIDARA