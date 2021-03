DECLARATION DE LA PLATEFORME DE LA SOCIETE CIVILE « JAMMI REWMI »

Les tensions socio-politiques qui secouent le pays, depuis quelques temps, prennent de plus en plus des allures inquiétantes et nous préoccupent. Une affaire privée qui est censée concerner deux citoyens soulève un rapport de force dangereux entre le pouvoir et l’opposition d’une part et les Sénégalais d’autre part.

Constatant l’utilisation démesurée de la force publique contre toute voix discordante et manifestation, suivie d’une série d’arrestations et d’emprisonnements de citoyens qui n’ont rien fait d’autre que d’exprimer leur désaccord.

Constatant, pour le regretter, les appels à la résistance face aux forces de l’ordre et à l’institution judiciaire qui risquent d’installer une instabilité politique, sociale et économique durable.

Constatant que la justice fait l’objet de suspicions graves de partialité á propos du traitement de plusieurs affaires politico-judiciaires.

La Plateforme de la société civile JAMMI REWMI interpelle les acteurs et appelle á la retenue et au sens de la responsabilité et à l’apaisement pour préserver la démocratie, la paix et la cohésion sociale.

La Plateforme de la société civile JAMMI REWMI exige de l’Etat qu’il soit garant de l’équilibre et de l’impartialité dans le dossier judiciaire qui oppose deux citoyens (Ousmane Sonko et Adji Sarr). Les Sénégalais ont choisi l’Etat de droit et la démocratie pour vivre ensemble, cela requiert un Etat juste avec son institution judiciaire qui garantit l’impartialité, seule condition pour rétablir la confiance entre la justice et les justiciables rudement atteinte aujourd’hui.

La Plateforme de la société civile JAMMI REWMI exige la cessation immédiate des arrestations et détentions arbitraires contre les militants de PASTEF et condamne fermement la mise sous mandat de dépôt de Guy Marius Sagna et compagnie. Ils doivent être libérés sans condition pour calmer la tension sociale et permettre une sortie paisible.

La Plateforme de la société civile JAMMI REWMI exige également des responsables et membres de PASTEF d’arrêter le discours belliqueux et d’insubordination face aux institutions républicaines.

Estimant que la paix est un chantier, la Plateforme JAMMI REWMI a pour but de contribuer à trouver des solutions à la situation actuelle tendue, mais aussi, d’anticiper sur les crises multiformes qui pointent à l’horizon et qui peuvent, si on n’y prend garde, engendrer des conséquences irréversibles sur la démocratie, l’Etat de droit et les conditions de vie du peuple sénégalais pour lequel nous nous engageons en tant qu’acteurs de la société civile à être les remparts pour la préservation de la cohésion sociale.

La Plateforme JAMMI REWMI renouvelle sa confiance au groupe de contact de la société civile pour rétablir le lien avec les acteurs et les forces vives politiques et religieuses pour prévenir les crises multiformes qui guettent le Sénégal…

La Plateforme JAMMI REWMI s’engage, plus qu’hier, à lutter pour la préservation des acquis démocratiques, à arrêter les tentatives de restriction de l’espace civique et des libertés, et à œuvrer pour une démocratie transparente et des institutions respectées et acceptées par tous les acteurs.

Fait, à Dakar le 3 mars 2021