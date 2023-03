Des journalistes de France dénoncent l’emprisonnement de Pape Ndiaye

Le Syndicat national des journalistes (SNJ) dénonce une nouvelle atteinte à la liberté d’expression au Sénégal et condamne l’emprisonnement de Pape Ndiaye du groupe «Walfadjri». Le SNJ et le SNJCGT estiment que même si le chroniqueur judiciaire se serait trompé sur le nombre de substituts, le parquet n’a pas démenti les informations. Quoi qu’il en soit, indiquent ces organisations, les chefs d’inculpation du journaliste sont tombés comme un couperet : provocation d’un attroupement, d’outrage à magistrat, d’intimidation et de représailles contre un membre de la justice, de discours portant discrédit sur un acte juridictionnel, de diffusion de fausses nouvelles et de mise en danger de la vie d’autrui.

Selon L’As, ces syndicats pensent que ces accusations sont disproportionnées par rapport aux faits reprochés. Pour le SNJ et le SNJ-CGT, ces pratiques risquent d’intimider la presse et de conduire les journalistes à s’autocensurer, alors que la tension est de plus en plus palpable dans le pays, à l’approche de l’élection présidentielle.

Ainsi le SNJ et le SNJ-CGT réclament la libération immédiate de Pape Ndiaye et soutiennent les journalistes sénégalais qui réclament depuis des années la suppression des peines privatives de liberté pour des délits de presse. Les risques de se retrouver en prison pour diffusion de fausse nouvelle agissent en effet comme une menace permanente sur les journalistes sénégalais, surtout lorsque les arrestations se multiplient, comme c’est le cas actuellement.