Des membres de Pastef arrêtés à Diourbel

La police de Diourbel a procédé ce matin à l’arrestation de 10 membres du parti de Ousmane Sonko. Selon nos sources, ils étaient partis au Lycée d’enseignement général de Ndayane pour sensibiliser les élèves considérés selon eux comme des primo votants.

Alors qu’ils sont donnés rendez-vous devant leur siège pour ensuite prendre la direction de l’école sise derrière l’hôpital EnIrich Lubke de Diourbel, les policiers les ont pris en filature et une fois sur les lieux, ils étaient entrain de sensibiliser quelques groupes d’élèves et c’est en ce moment qu’ils sont arrêtés et mis dans la fourgonnette de la police. Pour le moment, ils sont toujours en garde à vue et font face aux enquêteurs.

Selon un responsable du Pastef de Diourbel, les membres de son parti n’étaient pas entré dans l’enceinte du lycée et ne faisaient pas quelque chose d’illicite, se limitant seulement à la sensibilisation des élèves.

A signaler que parmi les 10 personnes arrêtées, se trouve une femme qui travaille à l’hôpital de Diourbel.

Affaire à suivre.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn