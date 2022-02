Des travailleurs délaissent leur voitures pour le TER

Le Ter est finalement l’affaire de tous. Même certains qui se rendaient au travail avec leurs propres moyens de transport, ont décidé de prendre d’assaut le Ter. Un passage aux alentours des gares du Ter, entre Rufisque et Bargny, bondés de voitures et de deux roues, témoigne de cette nouvelle réalité. Elle est la même aussi à Thiaroye, Pikine, Hann, où les gens préfèrent laisser leurs véhicules chez eux pour prendre le train.

Tiré à quatre épingles, Cheikh, fonctionnaire, stationne sa voiture au niveau de la gare Bargny. Il tire son sac à main, s’avance vers le terminal pour prendre le Ter. «Depuis deux semaines, je ne me déplace plus avec mon véhicule. Je prends le Ter jusqu’à la gare de Dakar, puis je termine le trajet à pied», explique-t-il. Il est 7 h 05. Au retour, il reprend le train et récupère sa voiture à Bargny pour rallier Sébikotane.

«En moins d’une heure, je suis chez moi.» Avant, il devait parfois perdre plusieurs heures sur la route, supporter la fatigue et moins d’heures de somme. Ibrahima Diop a presque fini de conjuguer au passé les horaires tardifs au bureau. Il dit : «A cause des embouteillages, j’étais obligé de retarder mon heure de retour jusqu’à 21h, pour espérer une circulation fluide. Je descends à 17h et à 18 h30, je suis chez moi. Et le matin, c’est pareil. Je ne suis plus obligé de me lever aux aurores pour aller en ville.» Il gare son véhicule à l’arrêt Pnr du Ter, à presque 7h. «A 8h je suis dans mon bureau, tranquillement», enchaîne-t-il. Il vit à Zac Mbao. «Je me suis abonné. C’est moins de dépenses», sourit Ibrahima, pressé d’embarquer.

Laisser sa voiture et embarquer à bord du Train express régional pour rallier Dakar, c’est presque une règle pour les usagers situés sur ce corridor. Le Ter n’aura pas été que l’affaire des travailleurs sans moyen de transport qui leur est propre. Ces derniers qui se disputaient les places de taxis en covoiturage, bus Dakar dem dikk ou Tata pour se rendre au travail, ont trouvé à travers le Ter un palliatif contre les contraintes de tout ordre, allant des bus bondés en passant par les embouteillages donnant lieu à de nombreuses heures perdues sur un trajet de moins de 30 km. Lire la suite en cliquant ICI