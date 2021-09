Des voleurs de containers arrêtés au Port de Dakar

La police a démantelé la mafia de vol de conteneurs au Port de Dakar commis a préjudice de la société Maersk Line.

Le patron de la société Proxy, Mansour Diop, et deux de ses employés, la directrice de Fiev Mariama Diop et l’entrepreneur et receleur Niyey Niyeu Manie Gomis ont été arrêtés et déférés. Ils sont mis en cause pour le vol de 11 conteneurs bradés à vil prix, rapporte L’Observateur dans sa parution de ce lundi.

Les conteneurs ont été vendus à 1.350.000 Fcfa l’unité. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux en écritures privées et escroquerie.