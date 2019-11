Détournement présumé de près de 3 milliards à la SGBS : l’ex-candidat Déthié Ndiaye et ses co-prévenus encourent 3 ans

L’affaire de détournement présumé de 2 milliards 970 millions de FCFA à la Société générale de banque du Sénégal (Sgbs) à travers Saïf Manko, une Intermédiaire en opérations bancaires (Iop) en partenariat a été jugée ce mardi par le tribunal correctionnel de Dakar.

Les prévenus, le candidat déclaré à la Présidentielle de février 2019, Déthié Ndiaye, par ailleurs, directeur commercial, Cherif Sow, le chef de l’agence de Pikine et l’agent commercial Wagane Faye Mbaye risquent trois ans de prison ferme. Ainsi que le paiement de dommages et intérêts de 3 milliards de F Cfa.

Placés sous mandat de dépôt depuis le 22 novembre 2018, les prévenus sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux en écriture de banque et escroquerie. Ils sont accusés d’avoir monté 243 dossiers de prêts fictifs et 109 dossiers de crédits frauduleux.

Ils ont été arrêtés lorsque la Sbgs a voulu faire des recouvrements auprès de clients qui avaient des impayés. Si certains étaient soit injoignables, d’autres avaient rétorqué qu’ils n’avaient jamais effectué de prêts.

L’expertise a révélé que les dossiers de prêts faits à l’agence de Pikine avaient été montés par l’agent de crédit Wagane Faye Mbaye avant d’être validé à la direction par Déthié Ndiaye alors que ce dernier était censé effectuer une contre-visite.

Devant le juge, le trio a clamé son innocence. Déthié Ndiaye a déclaré qu’il n’est même pas membre du comité de crédit et ne valide pas. « Je n’ouvre pas de compte, je ne monte pas de dossier, je ne valide pas de contrat et ne décaisse pas d’argent. Dans ce cas, comment peut-on dire que j’ai dissipé l’argent de la banque », a soutenu Chérif Sow. Wagane Faye Mbaye a contesté avoir monté des dossiers et reçu de l’argent des clients fictifs.

Mais le conseil juridique de la Sgbs a confirmé que Chérif Sow est impliqué dans 392 dossiers fictifs, soit 87 %. Déthié Ndiaye, dans 265 dossiers, soit 67 % et Wagane Faye Mbaye dans 37 dossiers seulement.

Ce qui fait que les avocats de la banque réclament la somme de 3 milliards pour cause de préjudice.

Le parquet a jugé les faits constats et a requis une peine ferme de trois ans contre tous les prévenus.

La défense a plaidé la relaxe au motif qu’il n’y a pas de preuve et que le rapport d’expertise n’est pas contradictoire. Pour les conseils des prévenus, Déthié Ndiaye, président de l’Union pour un mouvement progressiste (Ump-Sénégal) est victime de ses ambitions politiques et que le véritable « brigand », c’est Gaëtan Debuchy, le DG de Manko, « en fuite ».

Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 10 décembre prochain. Il a suivi le parquet en rejetant la demande de liberté provisoire en raison « des risques de troubles à l’ordre public ».