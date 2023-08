Deux morts à Yarakh : Khalifa Sall invite l’Etat « à veiller à la sécurité »

L’attaque du bus, qui a couté la vue à deux (2) personnes, à Yarakh continuent d’alimenter les débats. Dans une note envoyée à la rédaction de Xibaaru, Khalifa Ababacar Sall condamne «cet acte odieux». L’ancien maire de Dakar invite l’Etat du Sénégal à veiller «à la sécurité de nos concitoyens».

« Je condamne fermement l’attaque au cocktail Molotov d’un bus, à Yarakh, qui a coûté la vie à deux de nos concitoyens et causé des blessés graves. Cet acte odieux est symptomatique de la banalisation de la violence gratuite et de l’irrespect de la vie humaine. Les auteurs de cette lâcheté sont à rechercher activement, à retrouver et à sanctionner conformément aux lois de la République. Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. J’appelle l’État du Sénégal à veiller à la sécurité de nos concitoyens et de leurs biens », a réagi Khalifa Ababacar Sall.