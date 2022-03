Deux Sénégalais tués au Gabon en l’espace de deux mois

Deux Sénégalais ont été tués au Gabon en l’espace de deux mois. La dernière victime répondait au nom de Souleymane Diaw. Il est originaire de la région de Matam. Diaw a été assassiné, avant-hier, lundi, à Port Gentil, la capitale économique gabonaise. Doudou Thiam, porte-parole des Sénégalais vivant dans cette localité, qui a donné l’information sur Iradio (90.3), renseigne que les commerçants sénégalais ont décidé baisser leurs rideaux, ce mercredi, pour protester contre ces meurtres et montrer leur solidarité à leurs compatriotes.

M. Thiam n’a pas manqué de déplorer la ‘’ non-assistance’’ des autorités diplomatiques en pareil cas. « Ça devient récurrent. Presque en moins de deux mois, on a eu deux assassinats dans nos rangs. Ce qui est écœurant est que, la plupart du temps, quand on a ces meurtres, on ne sent pas l’assistance de nos autorités, l’ambassadeur ou autre. Ce qui fait que si l’on tue quelqu’un, l’enquête n’aboutit pas. On tue et on oublie. Les Sénégalais ne sont pas bien assistés au Gabon. Ce qui fait mal à toute la communauté gabonaise », s’indigne M. Thiam, repris par Emedia.