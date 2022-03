Me El Hadji Diouf : « J’ai reçu en une journée 571 appels pour m’insulter »

Au cours de sa conférence de presse, ce mercredi 16 mars, Me El Hadji Diouf a affirmé avoir compté des centaines de coups de téléphone des partisans d’Ousmane Sonko. Ces derniers, a-t-il juré, cherchaient à l’intimider. « J’ai reçu en une journée 571 appels pour m’insulter », a-t-il déclaré. « Et les semaines qui ont suivi, je continuais de recevoir des milliers de messages et d’appels pour me menacer et m’intimider », rajoute-t-il.

L’avocat d’Adji Sarr, qui accuse Ousmane Sonko de l’avoir violée, s’est empressé d’ajouter que ce déluge de menaces et d’intimidations ne l’a pas ébranlé. « C’était peine perdue, je ne suis pas un peureux », a clamé Me El Hadji Diouf, qui a fait face à la presse pour répliquer au leader de Pastef. Ce dernier a récemment effectué une sortie devant un groupe de journalistes triés sur le volet pour aborder, notamment, l’affaire qui lui vaut un contrôle judiciaire, lit-on sur Seneweb.