Dévastée…Adriana Karembeu lance un appel à l’aide

« Qui reconnait cet homme ? » : Adriana Karembeu, dévastée, lance un appel à l’aide !

Sur Instagram, Adriana Karembeu a appelé les internautes à se mobiliser pour retrouver l’identité d’un homme filmé en train de frapper violemment un enfant de trois ans.

Adriana Karembeu est colère. Comme les milliers d’internautes qui ont malheureusement découvert les images. Terribles à voir, elles montrent un homme en train de battre une fillette.

Ce bébé qui pleure et qui souffre a ému la Toile et la mannequin et animatrice télé a décidé de profiter de sa notoriété sur Instagram pour tenter de retrouver l’identité de l’homme en question.

« Allerte urgent !!!! Qui reconnaît cet homme??? J’ai été destinataire d’une vidéo dans laquelle cet homme frappe à plusieurs reprises cet enfant, insoutenable, d’une extrême violence, cet enfant est en danger !!! J’ose espérer qu’il n’est pas encore trop tard pour le sauver ! S’il vous plaît, mobilisons nous pour identifier cet homme pour sauver ce petit garçon et les autres enfants présents victimes de ces violences !!! », a écrit la principale intéressé sur le célèbre réseau social.

Récemment devenue maman pour la première fois, Adriana a reçu, dans la foulée, des messages d’internautes assurant qu’il avait finalement été arrêté le 22 septembre en Arabie Saoudite.

Il a finalement été relâché et est apparu quelques heures plus tard dans une nouvelle vidéo, avec sa fillette dans les bras et expliquait que « l’enregistrement est ancien. Au moment des faits, j’essayais d’apprendre à marcher à ma fille qui avait peur de poser ses pieds par terre. J’étais dans un état psychologique très difficile. Je demande pardon au procureur ainsi qu’à tous les gens que cette vidéo a choqué. »