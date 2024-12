DG, ministres et ministres-conseillers….Des bavards chez Sonko et Diomaye

Ousmane Sonko et Bassirou Diomaye Faye doivent recadrer leur entourage. En votant pour le parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF), les sénégalais ont voulu adopter une rupture. Mais des ministres, des ministres-conseillers et des Directeurs Généraux (DG) sont loin de l’idée que l’on se fait des hommes d’État. Beaucoup de bavards gangrènent ce nouveau régime. Des dangers ambulants qui doivent être neutralisés

«Le meilleur gouvernement est celui d’un seul chef». Cette assertion de Saint Thomas d’Aquin doit être appris aux membres du nouveau régime. Beaucoup de dérapage sont notés chez les directeurs généraux et ministres qui gravitent autour du président et de son premier ministre. Le dernier à se distinguer dans cette voie c’est Cheikh Oumar Diagne. Le ministre conseiller à la présidence de la République s’est encore embourbé dans une nouvelle polémique. À force de trop parler, il finit par mettre le locataire du Palais dans une position très inconfortable.

Il s’est ouvertement attaqué aux tirailleurs sénégalais. Ces derniers étaient des traites qui étaient toujours en quête d’argent, selon Cheikh Oumar Diagne. « Les tirailleurs sont des traites qui se sont battus contre leurs frères pour des miettes. Ils étaient préoccupés par l’argent qui était à l’origine du massacre de Thiaroye », a-t-il déclaré dans un entretien. Face à la polémique, cet allié du nouveau régime est revenu à la charge pour maintenir ses propos. «Il faudra avoir le courage de parler de notre histoire pour nous décomplexer», a-t-il écrit sur Facebook.

« Nous avons tous des parents tirailleurs, nous prions pour eux et les respectons. Mais ils se battaient pour la France ; la France œuvrait pour exploiter les territoires et dominer les peuples. C’est cela la vérité », ajoute-t-il. Un polémiste qui place le commandant en chef en très mauvaise position. Pour certains observateurs de la scène politique, le Président et son premier ministre ne parlent pas le même langage avec ses ministre-conseillers. Mais quelqu’un qui a osé remettre en cause et critiquer les écrits de nos guides spirituels ne surprend pas les sénégalais s’il ose tirer sur les tirailleurs. Voilà des hommes qui ont joué un rôle actif dans la défense et la reconquête du territoire national lors des deux conflits mondiaux.

Avant COD, un ministre avait aussi fait parler de lumondiauxé dans une télévision de la place, ce ministre a clairement révélé le rôle qu’il a joué dans les violentes manifestations de mars 2021 à juin 2023. Des manifestations, qui faut le rappeler, ont fait plusieurs morts. Malgré celà, ce ministre se glorifie d’avoir fait partie des leaders qui invitaient les jeunes à prendre d’assaut les rues. Pourtant ses nouvelles fonctions auraient du le pousser à avoir de la retenue. Voilà des personnes à qui le Président et le PM devraient demander de remuer la langue sept (7) fois avant de parler.

Si ce ne sont pas les ministres ou conseillers qui sont bavards, ce sont les directeurs généraux qui le sont. Ils choisissent toujours le mauvais moment pour prendre la parole. Des sorties qui en disent long sur leur état d’esprit. «De petits types», comme le qualifient certains de leurs détracteurs. Voilà des personnes qui veulent être directeurs, porteurs du projet, défenseurs du projet. Ils n’hésitent pas sur les mots quand il s’agit de plaire au chef et aux Patriotes. Des sorties maladroites qui font beaucoup de polémiques.

Les sorties catastrophiques de Waly Diouf Bodian sont toujours sur la toile. Que n’a-t-il pas dit sur l’affaire Barthélémy Dias. Il fait partie des premiers à dire que l’ancien maire devait être chassé de la mairie de Dakar. «S’il n’y a plus de Jazz à l’assemblée, il ne devrait corrélativement plus y’en avoir à la mairie», avait écrit Waly Diouf Bodiang. Un post Facebook qui démontre Ô combien, l’entourage du président et du premier ministre doit être nettoyé.

Le nouveau régime doit aider le Président Bassirou Diomaye Faye à mener à bien sa mission. Pour se faire, la présidence doit empêcher à des solitaires de tenir des discours qui sapent l’unité nationale. Le ministre porte-parole du gouvernement, Ousseynou Ly, doit veiller à cette mission.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn