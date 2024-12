Mairie Dakar, COJOJ…Barth, un opposant sur plusieurs fronts

Avec l’arrivée du président Bassirou Diomaye Faye au pouvoir, la configuration politique du pays a changé. Ce sont, désormais, les membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) qui sont aux commandes. Mais ils ont en face d’eux de nouveaux membres de l’opposition. Barthélémy Dias est devenu la tête pensante de cette nouvelle opposition. Malheureusement, l’ancien maire de Dakar risque de s’essouffler avant la bataille finale.

Barthélémy Dias est dans tous les combats. Après avoir été déchu de son poste de maire et de député, il s’est radicalisé contre le régime. Et Barth voit en Ousmane Sonko la cause de tous ses malheurs. « Le jour où vous me prendrez la mairie de Dakar, c’est là où tout commencera », avait-il déclaré. Avant d’ajouter : « Je suis plus politique qu’eux. Quand je vous dis que résister est un devoir, je vais résister, et chaque jour je vais le faire avec de plus en plus de Sénégalais. Il ne s’agit pas de Barthélémy Dias, il s’agit du Sénégal ».

Malheureusement, Dias-fils a perdu un combat contre le Pastef. Il avait saisi le Conseil constitutionnel d’un recours aux fins d’annulation de l’arrêté n°00079/ ANS/ SG/AD/ GEN du 6 décembre 2024 pris par le bureau de l’assemblée nationale, relatif à sa radiation de la liste des députés. Les sept (7) sages se sont déclarés incompétents quant à la requête de l’ancien maire de Dakar. Une grosse défaite pour le nouveau visage de l’opposition radicale. Mais il n’est pas du genre à jeter l’éponge.

Au moment où la machine du régime cherche à le broyer, Dias-fils a ouvert un nouveau front. L’ancien maire de Dakar a exprimé son mécontentement à l’égard du Comité d’organisation des Jeux Olympiques de la Jeunesse (COJOJ), qu’il accuse de vouloir exclure la Ville de Dakar des préparatifs de cet événement d’envergure mondiale, prévu pour 2026. Il accuse également le COJOJ de prendre des décisions partisanes, citant comme exemple sa participation à une retraite municipale à Saly, tout en marginalisant la municipalité des échanges stratégiques.

Pour l’ancien maire, la réussite de cet événement historique passe impérativement par l’implication active de la capitale sénégalaise et de ses habitants. Il insiste sur la nécessité de respecter Dakar et de lui accorder la place qui lui revient pour préserver son honneur et son rayonnement international. Il a notamment révélé que COJOJ a pu mobiliser 112 millions d’euros (73 milliards) grâce à la signature de la mairie de Dakar.

Mais le COJOJ ne s’est pas laissé faire. « Quand Barthélemy Dias veut faire croire aux gens qu’il n’est pas au courant de ce qui se passe dans l’organisation, il dit n’importe quoi. Il est au courant du début à la fin de tout ce qui se passe dans l’organisation des Joj », a confié Balla Dièye. Qui rajoute : « nous parlons tout le temps avec la mairie. Déjà, il a deux représentants au sein du COJOJ. Madame Taye qui représente la ville dans les réunions et aussi le secrétaire général au niveau du comité directeur ainsi que monsieur Mourad Dièye qui est de la mairie de Dakar qui siège au niveau du COJOJ.

Ça veut dire qu’on donne toutes les informations du Cojoj à la mairie de Dakar. Il est au courant de tout ce qui se passe à propos de ces Jeux olympiques de la jeunesse. Les informations qu’il a véhiculées sont fausses et nous sommes prêts à les démontrer au peuple sénégalais. Le gouvernement avec qui on travaille aussi est au courant de tout ce qui se passe ». Des explications qui contredisent les déclarations de l’ancien maire de Dakar.

Dans cette affaire, les Patriotes semblent avoir choisi leur camp. Sans surprise, ils ne soutiennent pas Barthélémy Dias. Face à ses adversaires, Dias-fils doit jouer la carte de l’intelligence. S’il se met à tirer sur tout ce qui bouge, il sera esseulé. À l’heure actuelle, attirer l’attention sur lui n’est pas la bonne stratégie. Ces adversaires feront tout pour l’achever avant la bataille… de 2029.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn