Dialogue national…Ibou Sene se demande où est passé Big Famara ?

Les supputations vont bon train et même se demander parfois et s’inquiéter et à juste raison…où est-ce qu’il est et…est-ce qu’il est là même…en présentiel ou en distanciel ? Depuis le choix porté sur Big (y avait à dire et à redire !), les craintes pressenties à l’époque par une certaine frange prennent forme. Pour un homme d’une et de qualité (c’est selon !), témoignage partagé, qui a traversé des âges et des régimes (bon ou mal point…!), qui a assez capitalisé et cristallisé et pris de la hauteur et de la distance avec beaucoup d’épaisseur, l’autre versant était souhaité (c’est toujours selon !).

L’autre versant c’était ce recul de sage et éviter le méli-mélo de la chose politico-politicienne en sautant dans la mare à combines et combinaisons de la classe politicienne surtout au sortir d’élections teintées en amont. Cette caste d’hommes et de femmes « neutre » et immaculée, la République en a besoin non pas pour des réglages /compromissions sur le dos du lambda mais en régulateurs multidimensionnels. Des hommes de l’ombre, sans aucun ancrage institutionnel, forçant le respect et pouvant rapprocher les positions depuis leur salon et dans la plus grande discrétion se font rare. Ces réserves, sortes de soupapes de sécurité /sûreté sont plus qu’indispensables dans des nations qui se construisent et donc forcément soumises au gré de la rose des vents.

D’aucuns pourront objecter que c’est parce que …oui nous avons besoin des Big ! Oui et sûrement le souci de la principauté en le positionnant ainsi mais voici le hic et les épines des fleurs…le dialogue national est biaisé avec des sous…dialogues, des dialogues parallèles, des deals et autres protocoles arrosés de « SOOW et du MBURU bien bénis ! » laissant le menu fretin sur la table des « …prêts à tout » pour des per diem et remboursements de transport et au finish le dialogue n’est plus national et est vidé de l’essentiel de sa substance.

Quant à sa fille dite politique, c’est du jeu du yoyo et à qui mieux mieux pour narguer et snober, chacun y venant avec son agenda…caché. La et à preuve c’est cette marche à canard depuis 2019 et qu’aucune conclusion d’actée si ce n’est le constat amer d’un calendrier électoral sans cesse repoussé avec comme alibi/prétexte cette maladie infanto-juvénile de …révision des listes. Forcément, le nom de Big Famara sera mêlé à ces machinations à tort ou raison même si posture et positions déléguées à un…M. dialogue politique et c’est dommage ! Même si circonstances atténuantes devaient, elles seraient différées devant le silence bavard de Big Famara face à l’impasse !

Tous les louanges et autres élévations s’étiolent et le dieu Big famara ramené au rang des terriens et déjà que de bruit et peut-être de ragots (dont peut être cette plume !) et c’était évitable ! C’est si aphone que l’espace est sagement réoccupé par d’autres éminents régulateurs avec au menu des dossiers éminemment aussi politiques et jusque là… point de réaction/régulation de cet immaculé de Famara. A ce rythme …ils auront raison, eux qui défendaient …de ne pas réveiller ces dinosaures, de tourner leur page en les installant dans la 2me section comme chez les « treillis »

A bon entendeur, salut !

IBOU SENE KAOLACK