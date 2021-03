Djibril War : « Sonko et ses affidés sont responsables de tout »

Le Sénégal a vécu des histoires sombres au début du mois de mars suite à l’arrestation du leader de Pastef-Les Patriotes. Ses heurts ont causés la mort de plus de dix (10) personnes. Pour Djibril War les seuls responsables de ces morts et les nombreux dégâts enregistrés, sont Ousmane Sonko et ses affidés.

« Le leader du Pastef est un manipulateur qui a encore joué une scène de théâtre digne d’Argan dans le Malade imaginaire », martèle le Directeur de l’école du parti de l’APR. Selon le député, la maladie de son collègue ne devrait pas lui permettre de faire autant de déplacements.

Pour lui, depuis qu’il a été élargi, Sonko “parcoure des dizaines de kilomètres par jour de marathon ou plutôt de course éperdue”, raille Djibril War. Qui rajoute : « A voir sa frénésie, sa vélocité, sa tonicité vite retrouvées (…) par ces temps de recrudescence du Covid-19, dérangeant même ses hôtes, le moins que l’on puisse dire, est que ce malade n’a point été déçu par celui qui l’avait recommandé au service du salon Sweet Beauty. Osons le dire, le leader du Pastef et ses affidés sont les uniques responsables de tous ces faits criminels pour lesquels ils sont poursuivis aujourd’hui », déclare le Directeur de l’école du parti de l’APR dont les propos sont repris par Walfnet.