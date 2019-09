Dialogue national…Rien ne va plus entre Famara Sagna et le Général Niang

Désigné par le République, Macky Sall, pour piloter le dialogue national, Famara Ibrahima Sagna, affiche une attitude on ne peut plus déconcertante. Son comportement intrigue beaucoup les membres de la commission du dialogue politique national que dirige le Général Mamadou Niang. Et pour cause, ces derniers, tenus de lui rendre compte des différentes étapes de leurs travaux, lui ont adressé trois correspondances, toutes, restées sans suite…