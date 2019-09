Adama Gaye souffre en prison…Sortez-le de là

On peut vous assurer qu’il n’osera plus insulter même une mouche. Ndékétéyo le gars-là est un trouillard. Il insulte mais il n’assume pas…Le journaliste Adama Gaye, en prison pour atteinte à la sûreté de l’Etat et offense au chef de l’Etat, vit dignement son incarcération. Mais Adama Gaye n’est pas en grande forme depuis quelques jours. Selon des sources proches de sa famille contactées par «L’As», son taux de glycémie est monté à un niveau inquiétant. Agé de plus de 60 ans, il devait être entendu sur le fond du dossier jeudi dernier, mais le Doyen des juges d’instruction (Dji) semble l’avoir oublié dans les geôles.