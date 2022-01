Me Diaraf SOW, Sg national parti ADAE/J

Diaraf Sow accuse And Samm Jikko Yi : « ils travaillent pour… »

AND SAMM JIKÔ YI: DES POLITICIENS ENCAGOULÉS AUX ORDRES D’OUSMANE SONKO

C’est clair maintenant ! Ces soi-disant imams aux ordres de Sonko comptent mener la vie dure au pouvoir du Président Macky SALL en distillant des contre-vérités jusqu’à toucher la sensibilité de vrais imams qui n’ont pas compris le rôle déstabilisateur de ces individus manipulés par une certaine opposition tirant les ficelles et qui a toujours échoué à tromper la vigilance des sénégalais, malgré toutes les fumisteries communicationnelles sur les ressources naturelles, sur l’homosexualité, entre autres, adossées sur le dos du pouvoir, surtout à la veille d’élection, depuis 2012.

C’est dans ce sens, qu’il faut saluer, l’acte posé par le Chef de l’État, consistant à inviter les vrais imams et oulémas pour une séance d’explication et de clarification, au risque, eux aussi d’être endoctrinés et enduits en erreur, par ces faux imams, aux projets politiciens en réalité inavoués.

C’est vrai, qu’il faut reconnaître que le Président Moustapha Niasse a mordu à l’hameçon de And Samm Jikko Yi, ces vendeurs d’illusion en faisant exactement ce qu’ils voulaient ; ce qui nous a coûté très cher car impactant sur l’électorat de Benno Bokk Yaakaar, surtout par la réaction hostile de certains Guides religieux crédibles et écoutés qui ont été influencés et qui ont tiré sur Benno Bokk Yaakaar au lendemain du rejet de cette loi et dont certains sont allés jusqu’à demander le boycott de nos listes; ce qui a été profitable à Yewi Askan Wi, soldé par l’élection d’illustres inconnus.

Les choses étant ce qu’elles sont, le Président de la République ne pouvait être plus précis et plus clair sur la question.

Ce qui reste maintenant est que nous, alliés du Président, ne laisserons plus ces politiciens encagoulés sur le terrain des actes de troubles à l’ordre public et de la communication fumistes pour déstabiliser le Gouvernement et empêcher le Président de la République de travailler le reste de son mandat.

On sait que, tout leur objectif est de créer une instabilité politique pendant les deux années qui nous séparent de la présidentielle de 2024; ce que nous n’accepterons pas.

Désormais œil pour œil, dent pour dent !

La République nous appartient, à nous de la défendre !

Me Diaraf SOW Président National du parti ADAE/J BBY