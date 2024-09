Diaraf Sow au ministre de l’Intérieur : « ne nuisez pas à votre renommée »

Concertation Ministre de l’intérieur et partis politiques, voici la déclaration de Me Diaraf Sow

Monsieur le Ministre de l’intérieur,

votre réunion est biaisée d’avance. Vous nous avez convoqué à une concertation alors qu’en réalité, c’est une simple réunion d’information où nous n’avons aucune possibilité de prendre une décision pouvant influencer sur les décisions déjà prises.

Vous avez mis les charrues avant les bœufs car avant de prendre tous ces décrets et arrêtés relatifs aux élections, le pouvoir devait d’abord se concerter avec les partis politiques et recueillir leurs avis. Nous sommes de tout cœur avec les partis de ATEL qui ont exigé le retrait de tout cet arsenal juridique déjà prises dans la précipitation sur notre dos, oui, cela doit être un préalable pour une concertation sincère et crédibilité avec les formations politiques.

Monsieur le Ministre de l’intérieur, vous avez dit que : « Les dispositions de la Constitution doivent prévaloir sur toutes autres dispositions contraires » pour expliquer l’écartement des dispositions du code électoral.

Cependant, Monsieur le Ministre de l’intérieur, vous devriez dire la même chose à votre Président de la République et à votre Premier Ministre qui ont refusé d’appliquer les dispositions de la Constitution imposant au Premier Ministre de faire une déclaration de politique générale en s’agrippant sur un banal règlement intérieur, ils ont même tenté de faire cette DPG en dehors des tribunes de l’assemblée nationale, une autre violation flagrante de la Constitution.

Monsieur le Ministre de l’intérieur, dans ce nouveau Sénégal où rien n’est respecté, où on viole les lois, où on annule des contrats légalement formés, où on licencie des CDI, où on bloque des Institutions de la République mises sur place par la Constitution, la République est en train de s’effondrer.

Monsieur le Ministre de l’intérieur vous êtes un grand homme exceptionnel au parcours élogieux, nous vous prions de ne pas nuire votre renommée à cause de gamins qui n’ont aucun respect pour la République.

Me DIARAF SOW

Président du parti ADAE/J