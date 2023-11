Le Code électoral «sauve» Ousmane Sonko

Les choses pourraient changer pour Ousmane Sonko. Depuis quelque temps, le leader du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) multiplie les revers. Tout ce qu’il touche finit par se gâter. C’est comme s’il était maudit par le ciel. Mais une porte dérobée s’ouvre à lui. Et c’est le Code électoral qui va sauver le soldat Sonko. Une victoire qui est loin de suffire, hélas, pour remettre définitivement le maire de Ziguinchor dans la course présidentielle du 25 février 2024.

Les fiches de parrainage de Ousmane Sonko sont en train de diviser les agences de l’Etat. Le Tribunal de Grande Instance (TGI) de Ziguinchor avait ordonné que ces fiches soient remises au leader de l’ex Pastef. Mais la Direction Générale des Élections refuse systématiquement d’appliquer la demande issue de la capitale du Sud. Alors les avocats de Sonko ont saisi la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENA). La commission dirigée par Doudou Ndoye a invité, et non demandé, à Thiendella Fall et Cie de restituer à Sonko ses fiches.

Une polémique vient ainsi de naître. Cette volonté de la DGE de ne pas répondre favorablement à la requête de la CENA et au juge Sabassy Faye en est la cause. Si pour certains, les services de Thiendella Fall se révoltent, d’autres estiment tout bonnement que la CENA ne peut rien contre la DGE. Pour en savoir plus, il faut faire un tour sur le code électoral. Un article dans ledit code penche du côté de Sonko. Doudou Ndir de la CENA et Cie pourraient être les premiers à donner une véritable victoire au maire de Ziguinchor dans le bras de fer qui l’oppose au régime du président Macky Sall.

L’article L6 du code électoral stipule : « La C.E.N.A est obligatoirement présente à tous les niveaux de conception, d’organisation, de prise de décision et d’exécution depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation provisoire des résultats. (…) En cas de non-respect des dispositions législatives et réglementaires relatives aux élections ou référendums par une autorité administrative, la C.E.N.A, après une mise en demeure, peut prendre des décisions immédiatement exécutoires d’injonction, de rectification, de dessaisissement, de substitution d’action dans le cadre des opérations électorales et référendaires, nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.»

En français très simple, selon l’article du Code électoral, si la DGE n’exécute pas cette décision, la CENA peut la dessaisir et se substituer à elle pour remettre les fiches de parrainages au mandataire de Ousmane Sonko. Mais pour cela, il faudrait que les services de Doudou Ndir aillent au-delà d’un simple communiqué. Il leur faudra entamer un véritable bras de fer avec les services de l’Etat. Et ce qui est sûr, la CENA n’en sortira pas indemne à quelques mois de l’élection présidentielle.

Non seulement Doudou Ndir met en jeu sa carrière. Mais un tel changement aura des bouleversements dans la suite de la pré-campagne pour la présidentielle. Les fiches de Sonko vont complètement biaiser la collecte. Beaucoup de personnes qui ont déjà parrainé un candidat, vont vouloir donner leur signatures à Sonko. Et bonjour les doublons qui leur feront perdre des signature précieuses. Ce qui ne sera pas sans déplaire au leader de l’ex Pastef.

Mais un autre problème se dresse devant Pastef et son leader. Les fiches, une fois retirées, seront pour le parrainage de qui ? Ousmane Sonko est exclu de la course présidentielle. En prison depuis le mois de juillet, son nom est effacé des listes électorales. Par conséquent, il ne peut plus conquérir. La dissolution de son parti a été prononcée par le ministère de l’Intérieur après l’arrestation du maire de Ziguinchor. Ce qui fait que ce dernier se retrouve sans parti politique. Et il est dans l’incapacité d’être un candidat indépendant. Le Code électoral le bloque.

Quoiqu’il en soit, Ousmane Sonko n’est pas prêt à faire partie des prétendants au trône. L’État est disposé à lui barrer toutes les routes. Les erreurs de ses avocats l’enfoncent davantage. Et sa situation de détenu ne lui facilite pas sa résistance. De véritable obstacles qui se dressent entre lui et le pouvoir.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru