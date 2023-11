Sonko trompé par ses avocats…il s’accroche à de faux espoirs

Le monde de Ousmane Sonko continue de s’effondrer. L’avenir du leader de l’ex parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) ne tient plus qu’à un seul fil. Toutes les tentatives de changer sa situation de détenu ont échoué. La plus petite victoire des patriotes devient vite une grosse déception à surmonter. Mais malgré tout, l’entourage du maire de Ziguinchor lui fait miroiter un avenir incertain. Comme un novice, Sonko croit bêtement à tout ce qui sort de la bouche de ses avocats.

Le principal problème de Ousmane Sonko, ce sont ses avocats. Ces hommes sont loin de lire le droit. Ils sont tellement ancrés dans la politique qu’ils ont oublié leur serment. À force de suivre le petit blanc de Paris, ils ont entraîné Sonko dans un combat perdu d’avance. Tous les actes juridiques qu’ils posent sont voués à l’échec. Le pouvoir trouve toujours le moyen de les contrer dans leur propre jeu. La polémique sur la radiation de Ousmane Sonko des listes électorales et le refus de la Direction Générale des Élections (DGE) de lui restituer ses fiches parrainage suffisent amplement à mesurer leur degré d’ignorance.

Le recours introduit au Tribunal de Ziguinchor avait fini par donner un semblant d’espoir au maire de Ziguinchor. En effet, le juge Sabassy Faye avait invité la DGE à remettre à Sonko les fiches de parrainage. De quoi pousser les patriotes à crier victoire. Mais les services de Tanor Thiendella Fall ont vite fait de déchanter Sonko et Cie. La DGE leur a fait comprendre que le patriote en chef n’était pas sur les listes électorales. Ce qui pouvait se vérifier facilement par les avocats de Sonko. Car le parti de leur client a été dissous. Et celui-ci est en prison depuis le mois de juillet.

Malgré tout, Ousmane Sonko s’accroche aux rêves que lui vendent ses avocats. Pour jouer pleinement son rôle, Me Ciré Clédor Ly et Cie ont saisi la Commission électorale nationale autonome (CENA) après le refus de la DGE de recevoir le mandataire de Ousmane Sonko pour lui délivrer les fiches de parrainages. La Commission qui a pris sa décision depuis lundi, a invité la DGE à exécuter la décision issue de Ziguinchor. Sauf que la CENA n’a pas de prérogatives à donner des injonctions à la DGE. D’ailleurs dans son communiqué il y est bien mentionné «sauf disposition légale contraire et sans préjudice d’une décision de justice à intervenir».

Le communiqué de la CENA ne souffre d’aucune ambiguïté pour qui sait lire le droit. Par contre, quand on est dans la politique et qu’on galère à gagner un procès, on cherche des porte dérobées. Un jeu dans lequel excelle la défense de Sonko. Si ce n’est pas le petit avocat de Paris qui joue au prétentieux. C’est la bande à Ciré Clédor qui fait mine de défendre son client avec des arguments loin de ce que dit le droit. Mais tous les chemins sont bons pour mériter ses honoraires. Quitte même à tenter un dernier coup de poker…qui risque de se terminer comme les autres.

Ousmane Sonko et ses avocats sont allés se plaindre devant la Cour de justice de la CEDEAO. Le président de ladite Cour a statué, mardi 31 octobre 2023 sur la requête introduite par les conseils du maire de Ziguinchor concernant sa radiation des listes électorales. Sauf qu’ils devront encore patienter pour savoir s’ils auront une nouvelle victoire ou pas. En effet, l’affaire a été mise en délibéré au 06 novembre prochain pour traiter des questions de la constitution des Juan Branco et Said Larifou. Des documents reversés dans le dossier doivent aussi être traduits en anglais et portugais.

Toute personne dotée de raison sait que rien de positif pour Sonko ne peut sortir de cette cour. C’est cette même cour qui avait demandé au Sénégal d’éliminer le système de parrainage. Une injonction que notre pays n’a pas appliquée. Cette même juridiction avait demandé la libération de Khalifa Sall et Karim Wade et pourtant rien de tel n’a été fait pour des leaders qui, à l’époque, étaient plus puissants que Sonko. En quoi le recours introduit par la bande à Me Ciré Clédor Ly va-t-il changer les choses ?

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru