Guy Marius Sagna et l’argent illicite…près d’un milliard douteux

Guy Marius Sagna serait-il devenu subitement riche ? L’enfant d’Etomé et leader de « Frapp-France dégage » qui se battait pour les minorités et les sans-voix opprimées, est monté en grade. Il serait passé du statut de simple assistant social à présidentiable fortuné. Guy Marius Sagna amasse des centaines de millions dans ses tournées et deux industriels de la place qui veulent se garantir une protection au cas où Sonko prendrait le pouvoir, lui ont signé des chèques à 8 zéros. Voici le nouveau riche du défunt Pastef…

Guy Marius Sagna est originaire de Etomé, un village du Sénégal situé en Basse- Casamance, au nord-est de Nyassia et à proximité de la frontière avec la Guinée-Bissau. Il fait la fierté de ce village en se battant contre le néocolonialisme. Il crée le FRAPP (Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine), qui dénonce notamment le franc CFA et les accords de partenariat économique (APE). Il rajoute « France dégage » pour dénoncer la mainmise du colon sur nos richesses.

Et Guy Marius se battait avec un style particulier. Un habillement simple, un discours percutant et un engagement sans faille. Guy Marius Sagna n’était pas véhiculé. Il a fallu qu’au cours d’une rencontre entre leaders de l’opposition, que l’idée d’organiser des quêtes afin de collecter de l’argent fut émise pour lui permettre d’avoir son véhicule personnel. C’est dire comment il était un homme fauché.

Mais son rapprochement avec Sonko l’a métamorphosé. Il est devenu député et il se rend dans les pays européens qu’il voulait chasser d’Afrique. Guy Marius Sagna n’a plus de souci d’argent. Il retire « France dégage » de son slogan. Il devient copain avec un avocat français. Il va en France. Il commence à goûter au luxe. L’homme qui se baladait avec des tongs et un caleçon à 2 balles aurait-il amassé des sommes astronomiques durant ses tournées ?

Selon une source interne, l’homme est devenu riche. Des centaines de millions lui sont offerts par les militants du parti dissous au cours de sa longue tournée européenne. Et ils ne sont pas seuls. Des industriels mettent la main à la poche pour renflouer les caisses du Parti dissous. Ces hommes d’affaires jouent sur deux registres. Guy Marius Sagna se retrouve avec près d’un milliard à gérer. Mais cet argent est illicite…

Guy Marius Sagna s’est enrichi illicitement. Lui qui est si prompt à dénoncer les délinquants financiers, se doit lui aussi de rendre compte à la justice et au peuple sénégalais, l’origine de sa fortune devenue immense. Guy Marius Sagna voit son statut social changer du jour au lendemain. Il n’est plus cet homme fauché comme un rat. Il mène désormais une vie de luxe. Il roule désormais sur une fortune.

Il n’est plus ce Guy Marius Sagna qui, pour pouvoir soutenir des manifestants partout au Sénégal, réclamait de l’argent aux organisateurs pour ses frais de déplacement. D’ailleurs, maintenant il n’a plus la tête à se déplacer comme avant pour soutenir des populations spoliées de leurs terres ou des travailleurs privés de leurs droits. Guy Marius Sagna a un autre combat à mener. Celui de parcourir le monde entier, notamment les pays européens qu’il vilipendait pour collecter de l’argent auprès de la diaspora sénégalaise. Et il ne voyage plus en classe éco mais en Business…

Normal aujourd’hui qu’il ne parle plus de « France dégage ». Guy Marius Sagna voit les choses désormais différemment. Son statut social a totalement évolué. Il prend maintenant l’avion, fait des shoppings dans des magasins en Europe. Qui l’eût cru ? Pour quelqu’un qui s’est bâti une réputation à travers le combat qu’il menait contre l’impérialisme, la transformation est devenue subite.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn