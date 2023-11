France : un Gendarme tue ses trois filles puis…se suicide

Dimanche 29 octobre 2023, Le Parisien rapportait un événement tragique survenu dans Le Val-d’Oise. À Vémars, un gendarme a tué ses trois filles avant de se suicider. Une enquête a été ouverte.

C’est un dimanche tragique pour la ville de Vémars, située dans le Val-d’Oise. Comme le rapporte Le Parisien le dimanche 29 octobre 2023, un gendarme a tué ses trois filles, nées en 2013, 2016 et 2018, avant de se donner la mort par la suite. L’homme était affecté à la brigade des transports aériens à l’aéroport de Roissy-Charles de Gaulle.

Selon les informations du quotidien, le gendarme était en instance de divorce et vivait selon l’AFP un « contexte familial compliqué. » Ce sont deux de ses collègues gendarmes qui ont retrouvé les corps.

La mère des enfants a été prise en charge par les secours, en état de choc. Une enquête a été ouverte et confiée à la Section recherches de Versailles et à la Section de recherches des transports aériens. Après le drame, le quartier où vivait le gendarme a été rapidement bouclé par les forces de l’ordre.

Les habitants sous le choc

Le gendarme et ses filles vivaient dans un nouveau quartier situé un peu à l’écart de la ville, à 12 km au nord de l’aéroport de Roissy. Une résidence dans laquelle habitent également de nombreux gendarmes avec leurs familles. Dimanche soir, sa résidence ainsi que le quartier étaient complètement bouclés. Impossible d’y accéder en venant de l’extérieur. Ce sont les allées et venues incessantes des voitures de gendarmes et de pompiers qui ont alerté les habitants sur le drame qui venait de se dérouler.

« Qu’est-ce qui se passe ? Cela doit être grave, j’ai vu la police scientifique » s’est inquiétée une femme qui promenait son chien auprès du Parisien. « C’est affreux ! C’est terrible », a-t-elle réagi en apprenant le drame.

« On s’attend pas du tout à ce genre de tragédie, surtout dans une petite ville tranquille comme Vémars », s’étonne un autre passant. Tous sont sous le choc en apprenant la mort du gendarme et de ses trois filles. Les circonstances du drame sont pour le moment totalement inconnues. La Section recherches de Versailles ainsi que la Section de recherches des transports aériens vont tenter de déterminer les causes de cet acte dramatique.

Source FA