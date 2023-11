Guy Marius Sagna, député de Yewwi…candidat à l’exil

Guy Marius Sagna a quitté le Sénégal depuis plus de deux mois. Depuis l’Europe, le député de Yewwi décoche des flèches en direction du pouvoir. Il commente l’actualité, récolte des parrainages pour la candidature de Sonko absent des listes électorales, reçoit des dons pour la campagne à la présidentielle et lance des piques au régime en place. Fidèle à lui-même, Guy Marius Sagna continue de salir le régime de Macky Sall à l’extérieur. Et il est dans son nouveau rôle. Celui de rester à l’extérieur pour pourrir la vie à Macky Sall. Un exil prémédité pour mieux défendre Sonko à l’extérieur…

Guy Marius n’avait jamais autant passé du temps hors du Sénégal. Au moment de la récolte des parrainages, Guy Marius Sagna s’absente du Sénégal où il serait plus utile. Selon une source interne, Guy Marius Sagna aurait choisi délibérément de « s’exiler » pour mieux porter la voix de Sonko et de l’Ex Parti, le Pastef à l’extérieur.

Rester au Sénégal ne lui sera pas profitable car il ne pourra pas tout dire comme il le souhaite. En Europe, libre et loin des Forces de l’Ordre du Sénégal et surtout de la Justice, Guy Marius Sagna veut être la terreur des autorités sénégalaises à l’extérieur. Guy Marius Sagna rejoint ainsi la horde de sniper de l’ex Pastef de la Diaspora. Il devient comme les Akhenaton (Ousseynou Seck), Tounkara et Kayz Fof.

Guy Marius Sqngana se trouve présentement en Europe. L’homme qui est élu député grâce à Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna ne rentrera pas de sitôt. C’est un exil planifié par le député qui veut mener un combat à l’International. Et il va y rester jusqu’à ce que Sonko retrouve sa liberté et devienne officiellement le candidat des « Patriotes ».

Si Sonko est réhabilité, Guy Marius Sagna reviendra. Si ce n’est pas le cas, il restera en Europe et organisera la résistance. Guy Marius cherche à jouer sur plusieurs tableaux. Guy Marius est vraiment prêt à tout. Voilà pourquoi, il garde son plan de conduire Ousmane Sonko au pouvoir, malgré qu’il garde des ambitions. C’est dire que Guy Marius en l’absence d’Ousmane Sonko envisage maintenant d’être le prochain Président de la République du Sénégal.

A l’extérieur ou il est, Guy Marius Sagna est en train de se faire une fortune. En quoi toute cette fortune est destinée ? Il y en a qui estiment que tout ceci n’est qu’un coup monté pour qu’il monte en puissance. Est-ce que Guy Marius Sagna qui s’est servi d’Ousmane Sonko, cherche maintenant à se faire une véritable fortune, rien que pour battre campagne pour sa seule personne.

Guy Marius a véritablement fait ses calculs. Il est convaincu qu’Ousmane Sonko ne sera pas candidat à la prochaine élection présidentielle à cause sa radiation sur les listes électorales. Car, malgré tout, le pouvoir est déterminé à ce que force reste à la loi. Il se montre même très ferme.

Guy Marius Sagna n’y peut rien. Lui qui, naguère désœuvré, se retrouve à la tête d’un véritable empire financier. Il s’est enrichi en montant une véritable campagne de tromperie auprès des Sénégalais de l’extérieur rien que pour collecter de l’argent auprès d’eux. Tout ce qui importe à Guy Marius Sagna actuellement, ce n’est pas d’être le prochain candidat qui se substituera à Ousmane Sonko à l’élection présidentielle de février 2024.

Guy Marius Sagna sait qu’il n’a aucune chance d’être le prochain Président de la République du Sénégal, et comme ce dernier qui est son mentor est out, Guy Marius Sagna sert des Sénégalais de l’intérieur et de la diaspora pour s’enrichir lui-même.

Papa Ndiaga Dramé pour xibaaru.sn