Diaraf Sow : « avec Macky la gestion sobre et vertueuse est devenue la règle »

Un 11 Décembre 1961 naîtra à Fatick celui qui deviendra une chance inouïe pour le Sénégal.

Le Président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Macky Sall a radicalement changé le visage du Sénégal qui est devenu un pays phare de l’Afrique de l’ouest.

Le Président Macky SALL est l’homme de la situation. Il a innové et rénové le Sénégal par des réalisations et infrastructures les unes plus belles que les autres.

Le Président de l’Alliance pour la République est celui qui détient la clé magique du développement du Sénégal.

Le Président Macky SALL est celui qui a réussi là où tous ses prédécesseurs ont échoué.

Macky SALL a aussi été celui qui a réussi là où tous Les Premiers Ministres de Wade ont échoué, le seul qui a réussi à concrétiser les « éléphants blancs » de Wade que les autres Premiers Ministres jugeaient « impossibles à réaliser ».

Il est aussi l’artisan incontestable de la victoire magique de Wade en 2007.

C’est avec Macky Sall que les grands projets du Président Abdoulaye Wade ont vu le jour.

C’est ce qui faisait dire à ce dernier que son meilleur Premier Ministre et son meilleur compagnon était Macky Sall.

Les plus belles réalisations du Président Abdoulaye Wade ont été réalisées grâce au talentueux Premier Ministre Macky Sall, un véritable homme d’État.

Les plus belles réalisations sous le Président Macky SALL, c’est aussi Macky SALL.

Macky SALL est le seul candidat de l’histoire politique du Sénégal à avoir emporté une élection présidentielle pour une première participation d’un parti politique qui vient d’être créé: Ça c’est Macky SALL premier Président de la République né après les indépendances !

Le Président Macky SALL est celui qui par sa pertinence et son patriotisme prouvé a réussi à convaincre tous ses compatriotes dans leur écrasante majorité à rallier à sa cause qui est celle de faire du Sénégal une contrée émergente et prospère: le plus beau pays de l’Afrique de l’ouest.

Le Président Macky Sall est celui qui a réussi sans tambour ni trompette à réduire l’opposition à sa plus ridicule expression.

Le Président Macky SALL est celui qui a réussi à mériter et à recevoir les prières et l’accompagnement unanimes de tous les guides religieux et coutumières, sans exception.

Le Président Macky SALL est l’homme social, le symbole de l’humanisme et de la générosité, il est le bâtisseur incontournable et incontestable de l’État et de la nation sénégalaise.

Sa popularité grandissante ne cesse de grimper au fil du temps et des réalisations.

Il est le seul à pouvoir regrouper tous les grands partis du Sénégal à la bonne cause: le parti socialiste de feu Ousmane Tanor Dieng, le PDS du Président Abdoulaye Wade vidé dans son contenu, le Rewmi de idrissa Seck, l’Afp de Moustapha Niasse…

Le Président Macky SALL est celui qui a réussi à ramener la paix en Casamance et à désenclaver toutes les régions qui étaient oubliées par des projets innovants et structurants.

Les édifices publics poussent partout comme des champignons. L’argent public est mieux gèré et bien géré.

L’argent public est retourné au contribuable par de très grands projets ambitieux comme le TER, le BRT, l’autoroute Dakar-Saint-Louis, le train à grand écartement Dakar-Bamako, les nombreux avions de dernière génération pour faire du Sénégal le premier hub aérien de l’Afrique.

Les nombreux projets et réalisations dont la multiplication des routes, autoroutes, ponts, infrastructures terrestres, économiques et sociales, moyens de transport, moyens logistiques terrestres, maritimes et aériens mais aussi beaucoup de social poussent et se multiplient comme dans un conte de fée.

Les villages les plus reculés ont maintenant accès à l’eau et l’électricité mais aussi à de belles routes goudronnées, pistes rurales et infrastructures éducatives, sportives et sanitaires grâce à des projets comme le puma, le Pacasen…

Il n’y a presque plus de coupure d’électricité ni de retard de paiement des fonctionnaires. Les étudiants ne se plaignent plus; ils sont gâtés, les pavillons et les lits multipliés, leurs bourses augmentées, les enseignants aussi et tant d’autres encore.

La gestion sobre et vertueuse est devenue la règle.

Il n’existe plus d’intervention de l’État ou de son chef pour protéger un délinquant ou un voleur.

La sécurité publique est renforcée ainsi que la protection civile par l’équipement en matériels de qualité des sapeurs-pompiers, de la police et de la gendarmerie.

La police, la gendarmerie et l’armée sont les meilleurs d’Afrique. Des patrouilleurs, bateaux, avions de guerre, chars et véhicules de combat sont alloués aux forces de défense et de sécurité.

Des tracteurs et du matériel agricole de dernière génération ainsi que des semences de qualités sont octroyés à nos cultivateurs qui sont accompagnés et soutenus par le Gouvernement par l’ouverture de lignes de crédit.

L‘autosuffisance en riz est presque devenue une réalité.

Le Sénégal est félicité de partout. Notre diplomatie fascine le monde entier. Notre Président fait partie des leaders mondiaux les plus respectés.

Il devient même une référence des grands pays occidentaux en matière sanitaire.

Sur le plan sportif, notre équipe nationale reste toujours la première en Afrique.

Les médailles, les prix, les reconnaissances et les distinctions pleuvent sur notre bien aimé Président de la République qui va devenir le Président de l’Union Africaine.

Le Président Macky SALL, la chance pour le Sénégal, la fierté de tout un continent, l’espoir d’une jeunesse consciente, de par mon nom, de par le parti ADAE/J et de par la coalition Joowléene, je vous souhaite une très longue vie, une santé de fer et un second mandat en 2024 pour le bien du peuple sénégalais.

Joyeux anniversaire, Happy birthday Monsieur le Président !

Me Diaraf SOW à son grand frère, Monsieur le Président Macky SALL, Président de la République du Sénégal.