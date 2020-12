Diaraf Sow : « Dionne nous a dit…Restons mobilisés derrière le Président »

MAHAMMED BOUN ABDALLAH DIONNE, UN HOMME D’ÉTAT LOYAL AU SERVICE DU MEILLEUR PRÉSIDENT DU SÉNÉGAL.

Grand commis de l ‘ État aux qualités exceptionnelles qui a tout donné à l ‘ administration et à la République avec un sens élevé de responsabilité, Mahammed Boun Abdallah Dionne incarne le symbole personnifié de la fidélité et de la loyauté.

Rappelant que le Président Macky Sall, n’a pas seulement rénové et innové le Sénégal. Il l’a complètement transformé depuis 2012, inauguration sur inauguration, réalisation sur réalisation en multipliant routes, autoroutes, ponts et infrastructures de qualités.

Le Président Macky Sall ne s’en est pas limité: il a créé un nouveau pôle urbain, celui de Diamniado enfin de désengorger Dakar qui étouffait avec 0,3 % du territoire qui concentrait une surpopulation débordante disproportionnée par rapport aux autres régions et qui abritait non seulement l’administration centrale mais aussi la plupart des activités économiques favorisant ainsi l’exode rural et la ruée quotidienne vers le centre Ville.

En bon visionnaire, le Président Macky Sall nous a fait parvenir des Trains Express Régionaux et des Bus Rapid Transit pour rendre fluide les déplacements des populations.

Il nous a également inondé de bus tata et Dakar Dem Dikk sans compter les taxis de l’émergence tout en diminuant le coût du transport.

Le Président Macky Sall a également réglé ces disparités et inégalités régionales en valorisation toutes les régions dotées de routes, de pistes rurales, d’accès à l’eau et à l’électricité grâce à des programmes comme le Puma et la distribution de panneaux solaires à toutes les communes.

Sur ce même registre, le frère du Maire de Guédiawaye Aliou Sall et fidèle ami de l’ex Premier Ministre Mahammed Dionne a beaucoup investi pour que chaque zone du Sénégal soit dotée d’une école, d’un collège, d’un lycée et parfois même d’une université avec en plus toutes les mesures nécessaires.

Des matériels agricoles de dernière génération sont mises à la disposition des paysans qui sont devenus des agriculteurs et des semences de qualités accompagnées d’un soutien en engrais et autres ainsi que des lignes de crédits sont mises à leurs dispositions sans compter la facilitation pour l’accès à la terre selon des procédures administratives plus faciles et plus rapides.

Le Président Macky Sall a multiplié la capacité énergétique du Sénégal avec les centrales éoliennes, solaires photovoltaïques implantées un peu partout au Sénégal.

Le grand Président a ainsi renforcé la sécurité nationale par une armée, une police et une gendarmerie puissantes et mieux équipées et plus armées; il en est de même des sapeurs-pompiers qui sont aussi très bien équipés.

Les salaires ont augmenté un peu partout et en matière de politique sociale, personne ne peut l’égaler !

Le plan Cesam fonctionne à nouveau avec le Président Macky Sall et la couverture maladie universelle est devenue une aubaine pour tous les sénégalais sans parler des bourses de sécurité sociale.

Sur le plan sanitaire, la césarienne et la dialyse sont devenues gratuites et même la prise en charge des malades du COVID 19 où le Sénégal vient d’être distingué parmi beaucoup de pays puissants et développés.

Le Sénégal est maintenant très respecté au niveau international grâce à son excellente politique diplomatique rehaussée à un niveau extraordinaire.

C’est pourquoi les prix, les décorations et les distinctions pleuvent un peu partout sur le Président Macky Sall.

Juste pour dire que Mahammed Boun Abdallah Dionne ne s’est pas trompé de patron car le Président Macky Sall est et reste le meilleur Président de l’Afrique aux Caraïbes.

Nous resterons ainsi mobilisés derrière lui, pour le meilleur et pour le pire, comme demandé par l’ex Premier Ministre Mahammed Dionne, cet homme aux qualités rares, aux valeurs exceptionnelles qui est une référence en matière de vertu, d’honnêteté, de fidélité, de sincérité et d’ouverture.

Son cœur est d’or et sa générosité est débordante.

Mahammed Boun Abdallah Dionne, un homme humble et très effacé a un seul idole: son patron le Président Macky Sall à qui il voue un respect, une fidélité, une loyauté, un engagement et un dévouement aveugle et sincère.

Mahammed Boun Abdallah Dionne malgré sa non reconduction au sein du Gouvernement a lancé un mot d’ordre à tous ceux qui veulent l’entendre: » Restons mobilisés derrière le Président Macky Sall ».

Mahammed Dionne demande à tous de soutenir et accompagner toutes les actions et initiatives du Président de la République, son ami, ainsi que celles de son Gouvernement.

Mahammed se dit enfin être toujours à la disposition de son patron pour les services de la nation sénégalaise.

Me Diaraf SOW SG NATIONAL PARTI ADAE/J ( BBY)