Mon cher ami et doyen, Mame Mactar

L’estime que j’ai pour vous est énorme et je sais que c’est réciproque. J’ai toujours soutenu tous vos combats tant qu’ils restent basés sur la légalité, la vérité et les valeurs islamiques et ancestrales.

Cependant, je ne serai jamais d’accord avec vous tant que vous sortirez dans ce cadre clairement défini supra.

Mon cher doyen, nous sommes dans une période où beaucoup n’osent dirent la vérité par peur de représailles sur leurs personnes ou sur leurs personnalités mais « Khoulil Haqqou walaw kana mourane »; Yalla sounou borom deug la beug.

1) Quel rapport il y’a entre votre fille et son petit copain qui fêtent leur Saint-Valentin et le « combat de lobbies contre Jamra ?

Vous n’allez quand même pas nous dire que votre propre fille fait partie du complot contre vous ?

2) Au lieu d’essayer de rééduquer votre fille selon vos principes et croyances, vous vous acharnez sur notre valeureuse police Nationale à qui vous devriez des remerciements : c’est insupportable !

3) Mon cher doyen que j’aime bien pouvait porter plainte sans mettre cette affaire sur la place publique.

Était-ce nécessaire d’ameuter les réseaux sociaux, ne serait-ce que pour protéger ta fille et te protéger en même temps de tes détracteurs vu les résultats de cas similaires où toutes les deux recherchées étaient parties de leurs propres grès ?

La plainte destinée au Commissaire central, pour le Commissaire central avait-elle sa place sur les réseaux sociaux.

Ce n’est pas les internautes quand même qui vont mener l’enquête à la place de la police.

4) Pourquoi cette surmédiatisation d’un fait divers aussi banal qui nous arrive à tous en tant que père de famille ?

5) Mon cher doyen Mame Mactar « Nit kou doul dioume amoul » mais il faut reconnaître que le seul et unique responsable si notre fille se retrouve devant la Une des journaux, c’est vous et non le Commissaire Dioum !

6) « Dioulite dou togne » mon cher doyen té Yalla bougoul kouy rogne ; ces braves policiers comme le Commissaire Dioum (regarde bien son front) sont de vrais musulmans, dakholéne diouli, dakholéne woor, gueuno léne Mandou, té guenoléne gueum sounou borom, Commençant par le Ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye, passant par le Commissaire Ndiassé Dioum que je connais bien (il ne rate jamais l’heure de la prière) jusqu’à moi-même, qui ait le wird de Cheikh Ahmed Tidiane Cherif depuis plus de 20 ans !

Nous accuser d’être aux commandes de lobbies est insensés et exagérés.

7) Enfin, je vous conseille d’arrêter de trop vous victimiser !

Les sénégalais ont d’autres choses en tête différentes de Mame Mactar Gueye Jamra. Personne ne vous fera rien, diamme rek ngay ame inchaAllah.

Me Diaraf SOW Sg national parti ADAE/J