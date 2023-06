Diaraf Sow nommé conseiller technique d’Abdoulaye Daouda Diallo

« Je tiens à exprimer mes vifs remerciements et toute ma reconnaissance au Président du Conseil Économique Social et Environnemental Monsieur Abdoulaye Daouda Diallo pour ma nomination au poste de conseiller technique dans son cabinet. Je dois également ce grand honneur à son Excellence Monsieur le Président de la République Macky SALL à qui j’exprime ma profonde gratitude pour cette haute marque de considération.

Je tiens à vous remercier tous les deux, très sincèrement, pour la confiance et l’opportunité que vous témoignez par cet acte hautement significatif à mon égard tout en m’engageant à faire de tout mon possible pour vous faire honneur et faire honneur à la République et être à la hauteur de ma nouvelle fonction, mes nouvelles tâches et responsabilités », renseigne une note de Me Diaraf Sow envoyée à la rédaction de Xibaaru.