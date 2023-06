Ressources annoncées au sommet de Paris : MLD révèle la vérité que Macky cache

Les ressources annoncées du dernier Sommet de Paris, quelle signification ?

Les Sénégalais perplexes ont appris que la communauté internationale va donner 2,5 milliards d’euros, information diffusée à force de propagande par la presse du Palais coordonnée par l’énarque sans promotion Yoro Dia.

Évidemment, Macky Sall avait besoin de cette propagande. Les médias internationaux ont relayé la répression des jeunes manifestants du mois de juin et surtout mis en évidence la présence de nervis du régime. L’isolement de Macky Sall auprès des PTF traditionnels du Sénégal est de plus en plus important, c’est pourquoi, il se réfugie vers la Russie et la Turquie.

Ces 2.5 milliards d’euros sont des déclarations d’intention au mieux. Ensuite, si ces déclarations sont sincères et suivies d’effets, alors des discussions s’engagent et qui peuvent durer des années pour aboutir à des accords de prêts et des engagements des partenaires.

Ensuite, le travail sur le terrain peut donner lieu à des décaissements si les conditions sont satisfaisantes et les appels d’offres validés.

Voilà la vérité que Macky Sall cache aux populations. Tous les partenaires du Sénégal vont observer la situation en attendant le dénouement du bras de fer engagé par Macky Sall contre son peuple.

Mamadou Lamine Diallo